Після масового від’їзду українців додому польські підприємства зіткнулися з гострою нестачею робочих рук.
Дивися повний текст Від'їзд 100 тисяч українців викликав кризу в Польщі - Financial Times.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 16:07
Від'їзд 100 тисяч українців викликав кризу в Польщі -...
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Дивися повний текст Від'їзд 100 тисяч українців викликав кризу в Польщі - Financial Times.
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:07
Ого, а вот приезд 100.000 гастрабацтероа из Польши в Украину ничего не вызвал?
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:38
А у них нет другого выхода, скорее всего они там не официально работали, а значит ни помощи ни лечения они там не получат, вот и вернулись в Украину.
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