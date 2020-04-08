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Від'їзд 100 тисяч українців
викликав кризу в Польщі -...

Від'їзд 100 тисяч українців викликав кризу в Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:07

Від'їзд 100 тисяч українців викликав кризу в Польщі -...

Пропонуємо до обговорення:
Після масового від’їзду українців додому польські підприємства зіткнулися з гострою нестачею робочих рук.

Дивися повний текст Від'їзд 100 тисяч українців викликав кризу в Польщі - Financial Times.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:07

Ого, а вот приезд 100.000 гастрабацтероа из Польши в Украину ничего не вызвал?
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:38

А у них нет другого выхода, скорее всего они там не официально работали, а значит ни помощи ни лечения они там не получат, вот и вернулись в Украину.
civ
 
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