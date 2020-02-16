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Польща продовжила легальне
перебування українцям

Польща продовжила легальне перебування українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:27

Польща продовжила легальне перебування українцям

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в прес-релізі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal

Дивися повний текст Польща продовжила легальне перебування українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:27

Польша всё правильно делает.
А учитывая то, что происходит в Украине, возможно часть украинцев захотят остаться в Польше надолго... или навсегда :) :-)
Sanyok77
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