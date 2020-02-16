Про це повідомляється в прес-релізі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal
Дивися повний текст Польща продовжила легальне перебування українцям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 кві, 2020 19:27
Польща продовжила легальне перебування українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща продовжила легальне перебування українцям.
Додано: Пон 20 кві, 2020 19:27
Польша всё правильно делает.
А учитывая то, что происходит в Украине, возможно часть украинцев захотят остаться в Польше надолго... или навсегда :) :-)
|