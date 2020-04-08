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Митниця почала продавати конфісковані iPhone на ProZorro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба України оголосила про запуск аукціонів з продажу конфіскованих смартфонів iPhone в системі електронних торгів «ProZorro.Продажі». Про це повідомляється на сторінці митниці в Facebook.
Дивися повний текст Митниця почала продавати конфісковані iPhone на ProZorro
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R2
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Додано: Пон 20 кві, 2020 21:42
Таможня уже давно на 11-е Айфоны перешла. Поэтому этот старый "хлам" они решили "честно" продать )))
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Додано: Пон 20 кві, 2020 21:53
Таможня - гопники, а ProZorro - ломбард или OLX
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anonymous265
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