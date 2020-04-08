RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Митниця почала продавати
конфісковані iPhone на ProZorro

Митниця почала продавати конфісковані iPhone на ProZorro
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:42

Митниця почала продавати конфісковані iPhone на ProZorro

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба України оголосила про запуск аукціонів з продажу конфіскованих смартфонів iPhone в системі електронних торгів «ProZorro.Продажі». Про це повідомляється на сторінці митниці в Facebook.

Дивися повний текст Митниця почала продавати конфісковані iPhone на ProZorro.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94743
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:42

Таможня уже давно на 11-е Айфоны перешла. Поэтому этот старый "хлам" они решили "честно" продать )))
Подолянин
 
Повідомлень: 705
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:53

Таможня - гопники, а ProZorro - ломбард или OLX
anonymous265
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 05.12.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], MSN [Bot] і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Apple представила новий бюджетний iPhone (фото, відео)
R2 » П'ят 17 кві, 2020 00:28
1 335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 00:29
Sanyok77
Apple почала продавати відновлені Mac Pro
R2 » Вів 14 кві, 2020 14:39
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 14:39
alter
Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для... 1, 2
R2 » П'ят 10 кві, 2020 16:29
13 1209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 15:48
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.