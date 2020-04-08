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Скільки коштуватимуть квитки
після відновлення польотів

Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:34

Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів

Пропонуємо до обговорення:
Все більше передумов, що авіаквитки істотно подорожчають після зняття карантину і заборони на «несуттєві поїздки».

Дивися повний текст Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:34

А когда начнут работать авиалинии LOT? На сайте представители компании не отвечают
ferolik
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