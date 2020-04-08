Все більше передумов, що авіаквитки істотно подорожчають після зняття карантину і заборони на «несуттєві поїздки».
Дивися повний текст Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:34
Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів.
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:34
А когда начнут работать авиалинии LOT? На сайте представители компании не отвечают
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