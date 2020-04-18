Експерти у 2020 році прогнозують низький врожай зернових в Україні. Станом на квітень цього року прогнозується урожай на рівні 70,7 млн тонн.
Дивися повний текст Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових в Україні.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 08:46
Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових...
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Дивися повний текст Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових в Україні.
Додано: Вів 21 кві, 2020 08:46
Падение на 1.1% равно 8млрд, а рост на 2.1% - всего 0.9млрд, т.е. в десять раз меньше. Как в анекдоте "на эти 2 процента и живу"
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