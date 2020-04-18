RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти цього року прогнозують
низький врожай зернових...

Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:46

Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти у 2020 році прогнозують низький врожай зернових в Україні. Станом на квітень цього року прогнозується урожай на рівні 70,7 млн тонн.

Дивися повний текст Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:46

Падение на 1.1% равно 8млрд, а рост на 2.1% - всего 0.9млрд, т.е. в десять раз меньше. Как в анекдоте "на эти 2 процента и живу"
Honey
 
Повідомлень: 7
З нами з: 02.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк очікує до кінця року зниження облікової ставки до 7%
R2 » Чет 23 кві, 2020 16:34
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 16:34
dimonasvilli
Соцстрах назвав суму страхових виплат з початку року
R2 » Чет 23 кві, 2020 09:04
0 198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 09:04
R2
Експерти спрогнозували курс долара до кінця року
R2 » П'ят 17 кві, 2020 15:30
3 540
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 кві, 2020 07:54
moon_23071935

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.