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"Укрнафта" і компанії з
орбіти "Привату" підписали...

"Укрнафта" і компанії з орбіти "Привату" підписали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:36

"Укрнафта" і компанії з орбіти "Привату" підписали...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрнафта" 13 квітня закінчила процес підписання мирових угод з 5 компаніями, наближеними до групи "Приват", яким у 2015 році безоплатно передала сиру нафту на 7,6 мільярда.

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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:36

Не подскажете, где можно прокредитоваться на 4 года под 0 % ;)
Igorten
 
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