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"Укрнафта" і компанії з орбіти "Привату" підписали...
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Додано: Вів 21 кві, 2020 10:36
Пропонуємо до обговорення:
"Укрнафта" 13 квітня закінчила процес підписання мирових угод з 5 компаніями, наближеними до групи "Приват", яким у 2015 році безоплатно передала сиру нафту на 7,6 мільярда.
Дивися повний текст \"Укрнафта\" і компанії з орбіти \"Привату\" підписали мирову угоду
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Додано: Вів 21 кві, 2020 10:36
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