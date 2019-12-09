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Телефонні шахраї взялися за АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Безліч українських заправок почали отримувати дзвінки від свого нібито керівництва, яке вимагає терміново переказасти йому гроші. Це не що інше, як шахрайство.
Дивися повний текст Телефонні шахраї взялися за АЗС
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R2
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Додано: Вів 21 кві, 2020 10:42
На заправках много неучтенной налички, вот и решили поживиться.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 21 кві, 2020 12:41
По моему пора таким уже по десятке каторжных работ давать.
Нужно как то страну с колен подымать. )))
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p_a_l
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Додано: Вів 21 кві, 2020 13:02
p_a_l написав:
По моему пора таким уже по десятке каторжных работ давать.
Нужно как то страну с колен подымать. )))
За что 10-ку? -- сумма даже всей дневной выручки на год да и то "условный" максимум тянет -- а так кассир убытки в досудебном порядке компенсирует -- и никто дело заводить не будет.
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_hunter
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Додано: Вів 21 кві, 2020 22:48
Черный нал на заправках - 90% от всей налички. Вот владельцы и занервничали, что если их разведут, то даже в суд обратиться не смогут.
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hazanovich_alexey
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