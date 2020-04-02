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Кредит МВФ для України складе
8 млрд доларів - Зеленський

Кредит МВФ для України складе 8 млрд доларів - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 11:23

Кредит МВФ для України складе 8 млрд доларів - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Україна сподівається, що Міжнародний валютний фонд виділить (МВФ) виділить 8 млрд доларів.

Дивися повний текст Кредит МВФ для України складе 8 млрд доларів - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:39

Да он и сам не знает сколько им в зубы швыронут.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 14:26

Надо название статьи откорректировать....
Зеленский надеется, что кредит МВФ для Украины составит 8 млрд долларов
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:29

если беню и ахметку раскулачить то и 15 дадут
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:28

розкажіть тому зепредурку що в 2020році Україна повинна $10млрд.повернути МВФ!!!
idiot006palata
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