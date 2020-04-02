Україна сподівається, що Міжнародний валютний фонд виділить (МВФ) виділить 8 млрд доларів.
Дивися повний текст Кредит МВФ для України складе 8 млрд доларів - Зеленський.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 11:23
Кредит МВФ для України складе 8 млрд доларів - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредит МВФ для України складе 8 млрд доларів - Зеленський.
Додано: Вів 21 кві, 2020 14:26
Надо название статьи откорректировать....
Зеленский надеется, что кредит МВФ для Украины составит 8 млрд долларов
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:29
если беню и ахметку раскулачить то и 15 дадут
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 21 кві, 2020 20:28
розкажіть тому зепредурку що в 2020році Україна повинна $10млрд.повернути МВФ!!!
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