В Україні запустять кредитні програми, в тому числі іпотечні, щоб допомогти заробітчанам.
Дивися повний текст Зеленський анонсував запуск кредитних програм для заробітчан.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 кві, 2020 12:14
Зеленський анонсував запуск кредитних програм для заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував запуск кредитних програм для заробітчан.
Додано: Вів 21 кві, 2020 12:20
Раз приехали с деньгами, покупайте. А где программа создания рабочих мест, где новые заводы, фабрики.
Додано: Вів 21 кві, 2020 13:16
А це щось нагадує новомодну HR англосаксонську політику на підприємствах. Тим що працюють- хер собачий, вони і так працюють, а тих що нових набирають, так зразу зп вища, бонуси і т.д. Що в загальному потім призводить до піз...ца.
Любіть Україну здалека!!!!
|