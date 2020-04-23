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Зеленський анонсував запуск
кредитних програм для заробітчан

Зеленський анонсував запуск кредитних програм для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:14

Зеленський анонсував запуск кредитних програм для заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустять кредитні програми, в тому числі іпотечні, щоб допомогти заробітчанам.

Дивися повний текст Зеленський анонсував запуск кредитних програм для заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:20

Раз приехали с деньгами, покупайте. А где программа создания рабочих мест, где новые заводы, фабрики.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 13:16

А це щось нагадує новомодну HR англосаксонську політику на підприємствах. Тим що працюють- хер собачий, вони і так працюють, а тих що нових набирають, так зразу зп вища, бонуси і т.д. Що в загальному потім призводить до піз...ца.
Любіть Україну здалека!!!!
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