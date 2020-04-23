Бізнес зі зберігання нафти стає найприбутковішим, і Україні, що має розвинену нафтотранспортну інфраструктуру, не можна упустити таку можливість.
Дивися повний текст Вітренко розповів, як Україна може виграти від обвалу цін на нафту.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 12:24
Вітренко розповів, як Україна може виграти від обвалу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко розповів, як Україна може виграти від обвалу цін на нафту.
Додано: Вів 21 кві, 2020 12:36
Вы уже выиграли от обвала цен на газ.
Обвал на нефть в три раза, цена для населения на три гривны.
Есть разница между В и На?
Додано: Вів 21 кві, 2020 13:24
Бла, Бла, бла. А хто доставить сюди нафту???. А потім при зберіганні усушка, утряска і т.д і на виході 5% від заходу.
Краще знизьте ціни на газ, а то дивишся Україна скоро дожене Норвегію по цінах.
Додано: Вів 21 кві, 2020 13:42
Цена на нефть ушла ниже нуля, а бензин у нас всё также по 26-27 грн за литр:
Конечно от этого кто-то очень много выигрывает, но не Украина.
Додано: Вів 21 кві, 2020 14:26
Ага! И пиво с сигаретами не подешевели! Куда только власти смотрят?
Додано: Вів 21 кві, 2020 21:49
Ниже нуля ушла "бумажная" нефть на бирже (фьючерсы). А натуральная лишь ещё немного подешевела. Хотя не исключено, что есть нефтетрейдеры, кто арендовал танкеры для хранения нефти, терпят ныне убытки от аренды ( 100000$/сутки) и согласны отдать нефть с доплатой.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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