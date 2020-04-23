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Вітренко розповів, як Україна
може виграти від обвалу...

Вітренко розповів, як Україна може виграти від обвалу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:24

Вітренко розповів, як Україна може виграти від обвалу...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес зі зберігання нафти стає найприбутковішим, і Україні, що має розвинену нафтотранспортну інфраструктуру, не можна упустити таку можливість.

Дивися повний текст Вітренко розповів, як Україна може виграти від обвалу цін на нафту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:24

Когда воры у кормушки, это как переливать из пустого в порожнее.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:36

Вы уже выиграли от обвала цен на газ.
Обвал на нефть в три раза, цена для населения на три гривны.
Есть разница между В и На?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 13:24

Бла, Бла, бла. А хто доставить сюди нафту???. А потім при зберіганні усушка, утряска і т.д і на виході 5% від заходу. :D :D :D :D
Краще знизьте ціни на газ, а то дивишся Україна скоро дожене Норвегію по цінах.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 13:42

Цена на нефть ушла ниже нуля, а бензин у нас всё также по 26-27 грн за литр:
https://www.okko.ua/fuels

Конечно от этого кто-то очень много выигрывает, но не Украина.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 14:26

  Амвросий написав:Цена на нефть ушла ниже нуля, а бензин у нас всё также по 26-27 грн за литр:
https://www.okko.ua/fuels

Ага! И пиво с сигаретами не подешевели! Куда только власти смотрят? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:49

  Амвросий написав:Цена на нефть ушла ниже нуля, а бензин у нас всё также по 26-27 грн за литр:
https://www.okko.ua/fuels

Конечно от этого кто-то очень много выигрывает, но не Украина.



Ниже нуля ушла "бумажная" нефть на бирже (фьючерсы). А натуральная лишь ещё немного подешевела. Хотя не исключено, что есть нефтетрейдеры, кто арендовал танкеры для хранения нефти, терпят ныне убытки от аренды ( 100000$/сутки) и согласны отдать нефть с доплатой.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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