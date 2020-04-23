|
|
|
Влада готує компенсації тим, хто втратив майно через...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 кві, 2020 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Через пожежі у Житомирській області місцева влада попередньо підраховує збитки, завдані місцевим мешканцям, а Кабінет міністрів цього тижня обіцяє розглянути питання компенсацій.
Дивися повний текст Влада готує компенсації тим, хто втратив майно через пожежі на Житомирщині
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87891
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 кві, 2020 12:33
Смотрите чтобы халупы специально не начали поджигать
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2801
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 кві, 2020 14:25
"Готовить компенсацию" и выплатить - две абсолютно разные вещи. Я тоже готовлюсь женится на английской королеве. :lol:
А можно и выплатить.....по 1000гнр каждому....кстати, тогда поджигать и не будут :lol:
-
finuser370
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 33
- З нами з: 26.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|