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Влада готує компенсації тим,
хто втратив майно через...

Влада готує компенсації тим, хто втратив майно через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:33

Влада готує компенсації тим, хто втратив майно через...

Пропонуємо до обговорення:
Через пожежі у Житомирській області місцева влада попередньо підраховує збитки, завдані місцевим мешканцям, а Кабінет міністрів цього тижня обіцяє розглянути питання компенсацій.

Дивися повний текст Влада готує компенсації тим, хто втратив майно через пожежі на Житомирщині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:33

Смотрите чтобы халупы специально не начали поджигать
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 14:25

"Готовить компенсацию" и выплатить - две абсолютно разные вещи. Я тоже готовлюсь женится на английской королеве. :lol:
А можно и выплатить.....по 1000гнр каждому....кстати, тогда поджигать и не будут :lol:
finuser370
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