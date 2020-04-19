У Росії падає курс рубля. У вівторок, 21 квітня, на Московській біржі вартість долара піднялася вище 76 руб ./$.
Дивися повний текст У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 12:54
У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль.
Додано: Вів 21 кві, 2020 12:55
Интересно откуда берут информацию подобные "журналысты", где и когда была зафиксирована отрицательная цена на Urals?
Додано: Вів 21 кві, 2020 14:06
antikkristall отрицательная с учетом добычи и доставки
Кешбечные карты!
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:00
finuser370 у россии не brent они добывают хуже по составу нефть и ее цена формируется, как % от brent
Кешбечные карты!
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:16
omb Вы абсолютно правы, я не хотел долго расписывать. Россия добывает марки Urals,Siberian Light,ESPO,Sokol, но все они привязаны к Brent, т.е. цена на них не падала!
Название Brent переводится как «казарка». У компании Шелл, начавшей ее промышленную добычу, существовало обыкновение называть морские месторождения в честь водоплавающих птиц. Кроме того, Brent – это аббревиатура, составленная из первых букв нефтяных горизонтов Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert месторождения Brent, отрытого в начале 70-х годов 20 века в районе Шетландских островов (Великобритания). Сорт Брент это не сырье из какой-то одной скважины, но смесь, составляемая на терминале Салом-Во (Шетландские острова, Великобритания) из 15 разных сортов нефти этого региона. А именно с месторождений: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk.
Востаннє редагувалось finuser370 в Вів 21 кві, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:28
а брент прям незавизимый от вти?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 21 кві, 2020 18:20
Какой Брент в рашке, дядя? Там уралс.
иксперды, блиаха...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 22 кві, 2020 11:06
Кто как думает:
на сколько глубоко рубль может утянуть за собой гривну на девальвационные глубины?
На сентябрь видел вполне обоснованные прогнозы по 200+ рублей за доллар.
В этом случае гривна будет по 55+ за доллар?
Или курс гривна/рубль, равный сейчас 1/3,5 будет каким-то другим: 1/5, 1/10 и т.д?
Додано: Сер 22 кві, 2020 11:17
уралс = брент минус 2 бакса
Додано: Сер 22 кві, 2020 11:46
asteriks
якщо мордовські шпигуни в нашій владі і далі продовжуватимуть торгівлю та всілякі зв'язки з мордовією, то так, гривня теж піде на дно вслід за рупльом
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