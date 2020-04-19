RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Росії слідом за цінами
на нафту обвалився рубль

У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:54

У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль

Пропонуємо до обговорення:
У Росії падає курс рубля. У вівторок, 21 квітня, на Московській біржі вартість долара піднялася вище 76 руб ./$.

Дивися повний текст У Росії слідом за цінами на нафту обвалився рубль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:55

Интересно откуда берут информацию подобные "журналысты", где и когда была зафиксирована отрицательная цена на Urals?
https://oilprice.com/freewidgets/get_oilprices_chart/67
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 14:06

antikkristall отрицательная с учетом добычи и доставки
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:00

finuser370 у россии не brent они добывают хуже по составу нефть и ее цена формируется, как % от brent
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:16

omb Вы абсолютно правы, я не хотел долго расписывать. Россия добывает марки Urals,Siberian Light,ESPO,Sokol, но все они привязаны к Brent, т.е. цена на них не падала!
Название Brent переводится как «казарка». У компании Шелл, начавшей ее промышленную добычу, существовало обыкновение называть морские месторождения в честь водоплавающих птиц. Кроме того, Brent – это аббревиатура, составленная из первых букв нефтяных горизонтов Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert месторождения Brent, отрытого в начале 70-х годов 20 века в районе Шетландских островов (Великобритания). Сорт Брент это не сырье из какой-то одной скважины, но смесь, составляемая на терминале Салом-Во (Шетландские острова, Великобритания) из 15 разных сортов нефти этого региона. А именно с месторождений: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk.
Востаннє редагувалось finuser370 в Вів 21 кві, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
finuser370
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 33
З нами з: 26.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:28

  finuser370 написав:omb Вы абсолютно правы, я не хотел долго расписывать. Россия добывает марки Urals,Siberian Light,ESPO,Sokol, но все они привязаны к Brent, т.е. цена на них не падала!


а брент прям незавизимый от вти?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 18:20

  finuser370 написав:С российской нефтью всё в порядке. На российскую нефть(марки Brent) цена по прежнему 21 долл/барр. Непонятно , почему при падении цен на американскую нефть (марки WTI) провалился рубль? :roll:

Какой Брент в рашке, дядя? Там уралс.
иксперды, блиаха...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 791
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:06

Кто как думает:
на сколько глубоко рубль может утянуть за собой гривну на девальвационные глубины?

На сентябрь видел вполне обоснованные прогнозы по 200+ рублей за доллар.
В этом случае гривна будет по 55+ за доллар?

Или курс гривна/рубль, равный сейчас 1/3,5 будет каким-то другим: 1/5, 1/10 и т.д?
asteriks
 
Повідомлень: 13
З нами з: 29.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:17

  swan forever написав:
  finuser370 написав:С российской нефтью всё в порядке. На российскую нефть(марки Brent) цена по прежнему 21 долл/барр. Непонятно , почему при падении цен на американскую нефть (марки WTI) провалился рубль? :roll:

Какой Брент в рашке, дядя? Там уралс.
иксперды, блиаха...

уралс = брент минус 2 бакса
sequence
 
Повідомлень: 3396
З нами з: 29.12.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:46

asteriks
якщо мордовські шпигуни в нашій владі і далі продовжуватимуть торгівлю та всілякі зв'язки з мордовією, то так, гривня теж піде на дно вслід за рупльом
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 08.08.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:... 1, 2
R2 » Нед 19 кві, 2020 12:20
16 1688
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 кві, 2020 21:51
pavel_pavlov_ext
ВВП Китаю обвалився рекордно за 40 років
R2 » П'ят 17 кві, 2020 10:17
3 304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 11:55
svyatoslav_hromyak
ОПЕК чекає історичного падіння попиту на нафту
R2 » П'ят 17 кві, 2020 03:52
1 488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 03:52
galyna0102

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.