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Україна наростила купівлю нафти: названо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 кві, 2020 13:22
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталу цього року в Україну завезли на 22,7% більше нафти і нафтової сировини, ніж за аналогічний період 2019 го. Про це свідчать дані Державної митної служби.
Дивися повний текст Україна наростила купівлю нафти: названо країни-постачальники
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R2
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Додано: Вів 21 кві, 2020 13:23
А нам то какая разница у кого купили? Нам главное "почём?" и кто за поствку получил откаты. И почему нефть упала на 300%, а цена бензина упала на 10% и У КОГО оседает разница?
Почему украинский газ Укргазвыдобывання продаёт Нафтогазу по 30 долл(цена без налогов и акцизов!), а Нафтогаз нам продаёт НАШ ЖЕ ГАЗ (надра пренадлежат не Нафтогазу и не кабмину - а НАРОДУ Украины) по 300 долл?
Так же интересен вопрос, почему газ в Европе по 80 долл а нам выставляют в платёжках по 300 долл и У КОГО оседает разница?
Так же интересен вопрос, почему российский газ покупать НАПРЯМУЮ низзя, а ТОТ ЖЕ с тех же труб российский газ, но через иностранные фирмы прокладки и дикими накрутками (которые МЫ оплачиваем) и оседанием денег в оффшорах - это хорошо и правильно?
И главный вопрос "Когда и кто за это сядет?"
А вот на эти то вопросы и тишина в ответ.....
Востаннє редагувалось finuser370
в Вів 21 кві, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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finuser370
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Додано: Вів 21 кві, 2020 13:43
Особо интересен вопрос"Чем эту нефть доставляют?" Видимо воздушно-капельным путём? Специально открыл сайт Нафтогаза Укртранснафта. Вот цитата "МНТ «ЮЖНЫЙ» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИЕМА, ОТГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ПО УКРАИНЕ. МОЩНОСТЬ ТЕРМИНАЛА – 14,5 МЛН. Т/ГОД "
14 МЛН И 400 МЛН, это как?
А то ,что с Россией тихо, мирно, подписали договор на транспортировку российской нефти в Европу - это для большинства украинцев так и осталось неизвестным. Ну а с газом деланную шумиху разыграли По моему я знаю, как сюда завозят "ливийскую" и "азербайжанскую"нефть
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finuser370
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Додано: Вів 21 кві, 2020 14:31
finuser370 написав:
А нам то какая разница у кого купили? Нам главное "почём?" и кто за поствку получил откаты. И почему нефть упала на 300%, а цена бензина упала на 10% и У КОГО оседает разница?
Почему украинский газ Укргазвыдобывання продаёт Нафтогазу по 30 долл(цена без налогов и акцизов!), а Нафтогаз нам продаёт НАШ ЖЕ ГАЗ (надра пренадлежат не Нафтогазу и не кабмину - а НАРОДУ Украины) по 300 долл?
Так же интересен вопрос, почему газ в Европе по 80 долл а нам выставляют в платёжках по 300 долл и У КОГО оседает разница?
Так же интересен вопрос, почему российский газ покупать НАПРЯМУЮ низзя, а ТОТ ЖЕ с тех же труб российский газ, но через иностранные фирмы прокладки и дикими накрутками (которые МЫ оплачиваем) и оседанием денег в оффшорах - это хорошо и правильно?
И главный вопрос "Когда и кто за это сядет?"
А вот на эти то вопросы и тишина в ответ.....
+100500
На всякий случай вашу инфу копирую)) правильные вопросы задаете!
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svetoch-10
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Додано: Вів 21 кві, 2020 14:36
Давайте переведем данные в статьи в то, что публикуют торги - в баррели - итого получается что Украина купила нефит по цене около 88 долларов за баррель, при средней цене по рынку менее 50(!!!) за первый квартал 2020г. Может я еще чего-то не знаю - и цена по рынку без стоимости транспортировки? Но 38% поставки это из Азербайджана - если брать ветку Баку-Джейхан и дальше танкером до Одессы это около 2000 км и как-то 38$ с барреля за транспорт как-то совсем много. А вот из США дальше, но если нефть была WTI - так там ценник был 35-40$ на таком не очень большем объеме, и опять же транспорт в +цена нефти - это уже перебор! - Статью можно рассматривать как повод возбуждения уголовного дела о разворовывании гос средств в особо крупных размерах.
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d_s_n
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Додано: Вів 21 кві, 2020 14:44
finuser370 написав:
И почему нефть упала на 300%
Да-да, продавцы доплачивают покупателям двойную прежнюю цену, пишите еще
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Faceless
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Додано: Вів 21 кві, 2020 14:44
Завышенные закупки по в 2 раза завышенной цене? Что за бред? Зелебобики совсем страх потеряли...
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smart_analyst2017
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Додано: Вів 21 кві, 2020 15:07
Faceless написав: finuser370 написав:
И почему нефть упала на 300%
Да-да, продавцы доплачивают покупателям двойную прежнюю цену, пишите еще
А у Вас ошибок не бывает? Давайте изложу по другому:
-Нефть стоила 85 долл - бензин стоил 33грн/литр
-Сегодня американская нефть(мы же у США покупаем?) стоит 16 долл (ПОДЕШЕВЕЛА В 5 РАЗ) - бензин стоит - 27 грн литр.
Я Вас удоволетворил? А не подскажете у кого дельта оседает?
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finuser370
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Додано: Вів 21 кві, 2020 15:28
finuser370 написав: Faceless написав: finuser370 написав:
И почему нефть упала на 300%
Да-да, продавцы доплачивают покупателям двойную прежнюю цену, пишите еще
А у Вас ошибок не бывает? Давайте изложу по другому:
-Нефть стоила 85 долл - бензин стоил 33грн/литр
-Сегодня американская нефть(мы же у США покупаем?
) стоит 16 долл (ПОДЕШЕВЕЛА В 5 РАЗ) - бензин стоит - 27 грн литр.
Я Вас удоволетворил? А не подскажете у кого дельта оседает
?
Это уже во всех "нефтяных" темах по 100500 раз переобсудили: нет никакой дельты: _сейчас_ продают бензин, сделанный из нефти по 85. И даже когда распродадут _этот_ -- нужно будет продать бензин из нефти по (условно говоря) 70. Бензин из "нефти по 16" будет где-то к осени, если ничего не поменяется.
И нет -- "мы" не у США покупаем. Точнее "они" -- может и у США покупают. Но эти "три калеки" погоды на местном рынке ГСМ не делают от слова "вообще" -- топливо у нас импортное.
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_hunter
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