Україна наростила купівлю нафти: названо...

Додано: Вів 21 кві, 2020 13:23

А нам то какая разница у кого купили? Нам главное "почём?" и кто за поствку получил откаты. И почему нефть упала на 300%, а цена бензина упала на 10% и У КОГО оседает разница?

Почему украинский газ Укргазвыдобывання продаёт Нафтогазу по 30 долл(цена без налогов и акцизов!), а Нафтогаз нам продаёт НАШ ЖЕ ГАЗ (надра пренадлежат не Нафтогазу и не кабмину - а НАРОДУ Украины) по 300 долл?

Так же интересен вопрос, почему газ в Европе по 80 долл а нам выставляют в платёжках по 300 долл и У КОГО оседает разница?

Так же интересен вопрос, почему российский газ покупать НАПРЯМУЮ низзя, а ТОТ ЖЕ с тех же труб российский газ, но через иностранные фирмы прокладки и дикими накрутками (которые МЫ оплачиваем) и оседанием денег в оффшорах - это хорошо и правильно?

И главный вопрос "Когда и кто за это сядет?"

А вот на эти то вопросы и тишина в ответ.....