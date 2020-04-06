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Експерт розповів про причини
і наслідки різкого обвалу...

Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:22

Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на сторінку Владислава Рашкован в Faceboоk.

Дивися повний текст Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу на нафтовому ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:22

Представитель в МВФ от Украины Владислав Рашкован считает, что у так называемого “черного нефтяного понедельника” есть сразу несколько причин, и не стоит аномалию связывать с будущим на рынке нефти в мире.

Вобщем в связи с беспрецедентным снижением цены на нефть, бензин в Украине подорожает
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:58

Re: Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу..

Как "давно обсудили в специализированных темах" - это только нефть дешевеет потому, что её никто брать не хочет. А у бензина строго по этой же причине подешевение откладывается, как минимум, до осени. И даже дорожать будет тоже поэтому: нефть закуплена раньше, т.е. задорого, постоянные расходы заправок не снижаются и даже растут, а народ на заправки деньги не несёт.

Так что за логику, дзынь!
moveton
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