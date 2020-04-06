Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на сторінку Владислава Рашкован в Faceboоk.
Дивися повний текст Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу на нафтовому ринку.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 15:22
Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу на нафтовому ринку.
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:22
Вобщем в связи с беспрецедентным снижением цены на нефть, бензин в Украине подорожает
Додано: Вів 21 кві, 2020 20:58
Re: Експерт розповів про причини і наслідки різкого обвалу..
Как "давно обсудили в специализированных темах" - это только нефть дешевеет потому, что её никто брать не хочет. А у бензина строго по этой же причине подешевение откладывается, как минимум, до осени. И даже дорожать будет тоже поэтому: нефть закуплена раньше, т.е. задорого, постоянные расходы заправок не снижаются и даже растут, а народ на заправки деньги не несёт.
Так что за логику, дзынь!
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