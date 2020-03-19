Оштрафований за корупцію директор НАБУ Артем Ситник став одним з найбільших джерел надходження в бюджет від боротьби з корупцією.
Дивися повний текст 23,8% \"антикорупційних\" надходжень до держбюджету становить штраф Ситника за корупцію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:43
23,8% "антикорупційних" надходжень до держбюджету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 23,8% \"антикорупційних\" надходжень до держбюджету становить штраф Ситника за корупцію.
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:43
Дуже класно показувати таку активність, в наступному місяці оштрафувати ще когось з НАБУ, з їхніх мільонних зарплат не убуде, а показуха далі буде працювати
Додано: Вів 21 кві, 2020 15:53
Затрати на штраф від Ситника в сотні разів перевищать суму штрафа.
Імітація діяльності.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Вів 21 кві, 2020 16:14
Re: 23,8%
бюджет Національного антикорупційного бюро України у 2020 році - 1038140900 грн.
Додано: Вів 21 кві, 2020 17:28
Скільки можна доїти бюджет і тринькать податки пересічних???.Пане президент пройшов рік вашої каденції,вже час розібратись з усіма казнокрадами.Приймайте рішучі дії.Часу більше не має.
Додано: Сер 22 кві, 2020 01:18
Теоретически, государственные правоохранительные органы тем и отличаются от частных коллекторов, что они и не должны быть на прямой самоокупаемости. Они должны наказывать только тех, кто нарушает закон, а не "я думал: дали пистолет и крутись, как хочешь". Если за квартал нарушителей было только на 14 тыс грн, то это очень хорошо. Значит бюджет обычным способом получил миллиарды гривен, которые без НАБУ из него бы бесконтрольно своровали.
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:16
Это что прикол такой - штраф 14 тыс. грн, уплаченный Сытником, обеспечил в I квартале 2020 23,8% поступлений в государственный бюджет от борьбы с коррупцией. Может перепутали, не 14 тысяч, а 14 млн? А то я тогда вообще ничего не понимаю, это копейка в море.
|