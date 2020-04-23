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Нацбанк України може знизити облікову ставку до 9% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 кві, 2020 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що НБУ знизить облікову ставку з 10 до 9% за підсумками "монетарного" засідання правління в четвер, 23 квітня.
Дивися повний текст Нацбанк України може знизити облікову ставку до 9% - Goldman Sachs
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Додано: Вів 21 кві, 2020 16:00
Это типа : У НАС ВСЁ ХОРОШО, ИНФЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ)))
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dimonasvilli
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