Дочка "Нової пошти" звітує про найбільший прибуток серед...
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За даними Нацкомфінпослуг, серед фінансових компаній за підсумками 2019 року найбільший чистий прибуток задекларували ТОВ "Пост Фінанс" (з групи "Нова пошта"; працює під брендом NovaPay, раніше Forpost) - 713,8 млн грн, ТОВ "Споживчий центр" (бренд “ШвидкоГроші”) - 536,2 млн грн, ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (бренд Moneyveo) - 301,5 млн грн, ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (бренд “КредитКаса”) - 224,7 млн грн, державний Фонд розвитку підприємництва (реалізовує в т.ч. програму “Доступні кредити 5-7-9%”) - 162 млн грн.
Кузя написав:Интересно, что эти компании произвели или какую услугу предоставили?
Финансовые компании - предоставляют соответственно финансовые услуги Дочка Новой почты соответственно обслуживает ее наложенные платежи
NovaPay - это денежные переводы с неслабой, как всегда для Новой почты (но это их дело), тарифами. В том числе и свои операции по наложенному платежу обслуживают - это услуга. Но ведь остальные, указанные в статье, компании чистой воды ростовщики. Вещи надо называть своими именами.
Кузя написав:Интересно, что эти компании произвели или какую услугу предоставили?
Финансовые компании - предоставляют соответственно финансовые услуги Дочка Новой почты соответственно обслуживает ее наложенные платежи
NovaPay - это денежные переводы с неслабой, как всегда для Новой почты (но это их дело), тарифами. В том числе и свои операции по наложенному платежу обслуживают - это услуга. Но ведь остальные, указанные в статье, компании чистой воды ростовщики. Вещи надо называть своими именами.
Ну так "ростовщество" -- тоже услуга (финансовая). Что вам так чужие деньги покоя не дают?..