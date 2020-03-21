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Дочка "Нової пошти" звітує про
найбільший прибуток серед...

Дочка "Нової пошти" звітує про найбільший прибуток серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 16:23

Дочка "Нової пошти" звітує про найбільший прибуток серед...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Нацкомфінпослуг, серед фінансових компаній за підсумками 2019 року найбільший чистий прибуток задекларували ТОВ "Пост Фінанс" (з групи "Нова пошта"; працює під брендом NovaPay, раніше Forpost) - 713,8 млн грн, ТОВ "Споживчий центр" (бренд “ШвидкоГроші”) - 536,2 млн грн, ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (бренд Moneyveo) - 301,5 млн грн, ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (бренд “КредитКаса”) - 224,7 млн грн, державний Фонд розвитку підприємництва (реалізовує в т.ч. програму “Доступні кредити 5-7-9%”) - 162 млн грн.

Дивися повний текст Дочка \"Нової пошти\" звітує про найбільший прибуток серед фінкомпаній за 2019 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 16:23

Интересно, что эти компании произвели или какую услугу предоставили?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 18:13

  Кузя написав:Интересно, что эти компании произвели или какую услугу предоставили?

Финансовые компании - предоставляют соответственно финансовые услуги :mrgreen:
Дочка Новой почты соответственно обслуживает ее наложенные платежи
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 08:38

  Faceless написав:
  Кузя написав:Интересно, что эти компании произвели или какую услугу предоставили?

Финансовые компании - предоставляют соответственно финансовые услуги :mrgreen:
Дочка Новой почты соответственно обслуживает ее наложенные платежи


NovaPay - это денежные переводы с неслабой, как всегда для Новой почты (но это их дело), тарифами. В том числе и свои операции по наложенному платежу обслуживают - это услуга. Но ведь остальные, указанные в статье, компании чистой воды ростовщики. Вещи надо называть своими именами. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:27

  Кузя написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:Интересно, что эти компании произвели или какую услугу предоставили?

Финансовые компании - предоставляют соответственно финансовые услуги :mrgreen:
Дочка Новой почты соответственно обслуживает ее наложенные платежи


NovaPay - это денежные переводы с неслабой, как всегда для Новой почты (но это их дело), тарифами. В том числе и свои операции по наложенному платежу обслуживают - это услуга. Но ведь остальные, указанные в статье, компании чистой воды ростовщики. Вещи надо называть своими именами. :)

Ну так "ростовщество" -- тоже услуга (финансовая). Что вам так чужие деньги покоя не дают?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:32

  _hunter написав:Ну так "ростовщество" -- тоже услуга (финансовая). Что вам так чужие деньги покоя не дают?..


Ростовщичество никогда не было услугой. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:17

  Кузя написав:
  _hunter написав:Ну так "ростовщество" -- тоже услуга (финансовая). Что вам так чужие деньги покоя не дают?..


Ростовщичество никогда не было услугой. :)

И леший с ней. На вторую половину цитаты ответ будет?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:32

  _hunter написав:
  Кузя написав:
  _hunter написав:Ну так "ростовщество" -- тоже услуга (финансовая). Что вам так чужие деньги покоя не дают?..


Ростовщичество никогда не было услугой. :)

И леший с ней. На вторую половину цитаты ответ будет?


Так обычно спрашивают воры, мошенники и мародеры, уводя разговор от основной темы.
Меня этот ваш второй вопрос мало интересует. А вас? :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:12

  Кузя написав:
  _hunter написав:
  Кузя написав:
Ростовщичество никогда не было услугой. :)

И леший с ней. На вторую половину цитаты ответ будет?


Так обычно спрашивают воры, мошенники и мародеры, уводя разговор от основной темы.
Меня этот ваш второй вопрос мало интересует. А вас? :)

А какая она "основная тема"? -- не нравится процент -- не бери -- в чем вообще проблема? Страдания из серии "вот производители Поршей редиски -- цены такие ставят, что на минималку не купить"...
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:41

  _hunter написав:
  Кузя написав:
  _hunter написав:
И леший с ней. На вторую половину цитаты ответ будет?


Так обычно спрашивают воры, мошенники и мародеры, уводя разговор от основной темы.
Меня этот ваш второй вопрос мало интересует. А вас? :)

А какая она "основная тема"? -- не нравится процент -- не бери -- в чем вообще проблема? Страдания из серии "вот производители Поршей редиски -- цены такие ставят, что на минималку не купить"...


А что сам на вопросы не отвечаешь? Или только бла-бла-бла? :D
Кузя
 
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