Пропонують звільнити від оподаткування частину заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити від податків частину зарплати на період карантину: законопроєкт.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 20:30
Депутати пропонують звільнити від податків частину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити від податків частину зарплати на період карантину: законопроєкт.
Додано: Вів 21 кві, 2020 20:30
не понял не фига , я работаю в частной фирме допустим сейчас на руки у меня зарплата после вычета всех налогов ( условно) 10 000 грн ( в руках)
на сколько больше я буду получать если закон примут ?
сейчас я так понимаю работодатель начисляет 12430 из которых 2430 грн уходит на налоги , так вот если прожиточный минимум 2 102 грн
12430 - 2102 = 10328 грн будут облагаться налогом
а остальных 2102 я получу без налога как следствия
на руки 8314.04 (грн.) + 2102 = 10416
416 грн прибавки к зарплате ,а если у человека зарплата меньше 5000 грн тогда 200 грн :lol:
Так что ли ? шикарно шикарно ....
Подробнее по ссылке:
ЗЫ и то не всех а только важных там медицина мчс силовики и так далее вобщем я так понимаю только ГОС структуры ? :?:
Додано: Вів 21 кві, 2020 21:03
Re: Депутати пропонують звільнити від податків частину...
В итоге проголосуют об освобождении депутатов от налогов.
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