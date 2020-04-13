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Депутати пропонують звільнити
від податків частину...

Депутати пропонують звільнити від податків частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:30

Депутати пропонують звільнити від податків частину...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонують звільнити від оподаткування частину заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити від податків частину зарплати на період карантину: законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:30

не понял не фига , я работаю в частной фирме допустим сейчас на руки у меня зарплата после вычета всех налогов ( условно) 10 000 грн ( в руках)
на сколько больше я буду получать если закон примут ?
сейчас я так понимаю работодатель начисляет 12430 из которых 2430 грн уходит на налоги , так вот если прожиточный минимум 2 102 грн


12430 - 2102 = 10328 грн будут облагаться налогом
а остальных 2102 я получу без налога как следствия
на руки 8314.04 (грн.) + 2102 = 10416
416 грн прибавки к зарплате ,а если у человека зарплата меньше 5000 грн тогда 200 грн :lol:
Так что ли ? шикарно шикарно ....

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/calculator/salary-calculator

ЗЫ и то не всех а только важных там медицина мчс силовики и так далее вобщем я так понимаю только ГОС структуры ? :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:03

Re: Депутати пропонують звільнити від податків частину...

В итоге проголосуют об освобождении депутатов от налогов.
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ruvex
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