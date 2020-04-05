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Як використовувати електронний
підпис на ID-картках

Як використовувати електронний підпис на ID-картках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:47

Як використовувати електронний підпис на ID-картках

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які досягли 18 років, можуть безкоштовно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на ID-картку.

Дивися повний текст Як використовувати електронний підпис на ID-картках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 20:47

"нужно иметь считыватель информации, который подключается к ПК или смартфону с поддержкой технологии NFC"
Интересно, в каком месте тут будет задействован NFC? Через него смартфон будет со считывателем общаться? Или просто проверяться, чтобы был, иначе не современно?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:00

Re: Як використовувати електронний підпис на ID-картках

Опечатка. Достаточно иметь смартфон с поддержкой NFC и специальную программу, например UAIDReader на андроид.
miroslav_yak
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 00:05

  miroslav_yak написав:Опечатка. Достаточно иметь смартфон с поддержкой NFC и специальную программу, например UAIDReader на андроид.

А вот так уже не интересно :) Слишком просто и логично.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:21

USB ридер для компов 170-215 грн. на Али... в принципе можно освоить
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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