Громадяни України, які досягли 18 років, можуть безкоштовно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на ID-картку.
Дивися повний текст Як використовувати електронний підпис на ID-картках.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 20:47
Як використовувати електронний підпис на ID-картках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як використовувати електронний підпис на ID-картках.
Додано: Вів 21 кві, 2020 20:47
"нужно иметь считыватель информации, который подключается к ПК или смартфону с поддержкой технологии NFC"
Интересно, в каком месте тут будет задействован NFC? Через него смартфон будет со считывателем общаться? Или просто проверяться, чтобы был, иначе не современно?
Додано: Вів 21 кві, 2020 21:00
Re: Як використовувати електронний підпис на ID-картках
Опечатка. Достаточно иметь смартфон с поддержкой NFC и специальную программу, например UAIDReader на андроид.
Додано: Сер 22 кві, 2020 00:05
Додано: Сер 22 кві, 2020 09:21
USB ридер для компов 170-215 грн. на Али... в принципе можно освоить
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