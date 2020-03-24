RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" підписав велику
угоду з міжнародним інвестором

"Нафтогаз" підписав велику угоду з міжнародним інвестором
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:07

"Нафтогаз" підписав велику угоду з міжнародним інвестором

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє компанія.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав велику угоду з міжнародним інвестором.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:07

"Production Enhancement Contract – PEC західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати ... в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому" - упс.
а что же наш, так сказать РЕГУЛЯТОР - Геонедра то
это же где в Кодексе о недрах НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ наделен правами распоряжаться НЕДРАМИ...
это же УкрГазДобыча возложила, согласно Кодекса о недрах, обязательства по "нтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому"
а еже ли кому то невдомек, то PEC в присутствии УкрГазДобычи - сиречь прокладки - лишь способ размыть ГОРНУЮ РЕНТУ, 50% которой должен принадлежать Собственнику по Конституции, а УкрГазДобыча таковой не является
отсюда и вопрос:
а что же наш, так сказать РЕГУЛЯТОР, который стоит на страже интересов Соственника , - Геонедра то
al_a_shurshun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 10.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа
R2 » Сер 08 кві, 2020 10:01
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:20
Igorten
Американський фінансист заробив велику суму на падінні...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 22:23
2 254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 11:18
uktranzit2
Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
R2 » Вів 24 бер, 2020 11:17
7 475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 10:57
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.