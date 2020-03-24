Про це повідомляє компанія.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав велику угоду з міжнародним інвестором.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 21:07
"Нафтогаз" підписав велику угоду з міжнародним інвестором
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав велику угоду з міжнародним інвестором.
Додано: Вів 21 кві, 2020 21:07
"Production Enhancement Contract – PEC західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати ... в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому" - упс.
а что же наш, так сказать РЕГУЛЯТОР - Геонедра то
это же где в Кодексе о недрах НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ наделен правами распоряжаться НЕДРАМИ...
это же УкрГазДобыча возложила, согласно Кодекса о недрах, обязательства по "нтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому"
а еже ли кому то невдомек, то PEC в присутствии УкрГазДобычи - сиречь прокладки - лишь способ размыть ГОРНУЮ РЕНТУ, 50% которой должен принадлежать Собственнику по Конституции, а УкрГазДобыча таковой не является
отсюда и вопрос:
а что же наш, так сказать РЕГУЛЯТОР, который стоит на страже интересов Соственника , - Геонедра то
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