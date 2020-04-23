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В Україні ціни на житло за
рік зросли майже на 10% -...

В Україні ціни на житло за рік зросли майже на 10% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:44

В Україні ціни на житло за рік зросли майже на 10% -...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2020 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%.

Дивися повний текст В Україні ціни на житло за рік зросли майже на 10% - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:19

Перед тем как рухнуть оно всегда так, растет как на дрожжах!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 03:52

Ну звичайно. Кількість населення України постійно зростає (як і його доходи), економіка країни теж пре вгору як ракета, воно і не дивно що нерухомість дорожчає. Це ж логічно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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