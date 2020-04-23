У першому кварталі 2020 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%.
Дивися повний текст В Україні ціни на житло за рік зросли майже на 10% - Держстат.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 21:44
В Україні ціни на житло за рік зросли майже на 10% -...
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Дивися повний текст В Україні ціни на житло за рік зросли майже на 10% - Держстат.
Додано: Сер 22 кві, 2020 03:52
Ну звичайно. Кількість населення України постійно зростає (як і його доходи), економіка країни теж пре вгору як ракета, воно і не дивно що нерухомість дорожчає. Це ж логічно.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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