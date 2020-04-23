Уряд Республіки Корея виділив Україні 700 тис. доларів США на протидію епідемії коронавірусу.
Дивися повний текст Південна Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби з коронавірусом.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 22:25
Південна Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби...
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Дивися повний текст Південна Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби з коронавірусом.
Додано: Вів 21 кві, 2020 22:25
ой дайте угадаю кому достануться деньги :)
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