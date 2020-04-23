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Південна Корея виділила Україні
$700 тисяч для боротьби...

Південна Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:25

Південна Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Республіки Корея виділив Україні 700 тис. доларів США на протидію епідемії коронавірусу.

Дивися повний текст Південна Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби з коронавірусом.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:25

ой дайте угадаю кому достануться деньги :)
https://youtu.be/nyjcUerT3Rg
yama
 
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