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Економісти висловилися щодо
тимчасового обмеження...

Економісти висловилися щодо тимчасового обмеження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 23:22

Економісти висловилися щодо тимчасового обмеження...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підтримує ідею часткового обмеження на період карантину експорту деяких видів сільськогосподарської продукції. Передусім продовольчої пшениці.

Дивися повний текст Економісти висловилися щодо тимчасового обмеження експорту зерна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 23:22

Заказуха. Хоч би якісь цифри підтасували. Проноз зменшення врожаю на 1 %. Це просто смішно. Ви хоч би трішки фільтрували те що вам подсовують. Мукомоли такий же приватний бізнес. як аграрний, в якому бувші регіонали.
krutko2002
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:39

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/13/659298/
krutko2002
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