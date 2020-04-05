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Економісти висловилися щодо тимчасового обмеження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 23:22
Пропонуємо до обговорення:
Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підтримує ідею часткового обмеження на період карантину експорту деяких видів сільськогосподарської продукції. Передусім продовольчої пшениці.
Дивися повний текст Економісти висловилися щодо тимчасового обмеження експорту зерна
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R2
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Додано: Вів 21 кві, 2020 23:22
Заказуха. Хоч би якісь цифри підтасували. Проноз зменшення врожаю на 1 %. Це просто смішно. Ви хоч би трішки фільтрували те що вам подсовують. Мукомоли такий же приватний бізнес. як аграрний, в якому бувші регіонали.
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krutko2002
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Додано: Сер 22 кві, 2020 11:39
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krutko2002
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