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Запорізька компанія розробила
робота-поліцейського для...

Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 07:36

Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для...

Пропонуємо до обговорення:
Запорізька компанія «Інфоком ЛТД» розробила робота-поліцейського на основі власної роботизованої платформи «Скорпіон».

Дивися повний текст Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для патрулювання вулиць.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:08

Re: Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для..

Ще робота податковця и робота депутата надо....а президентом ИИ выбрать.. Skynet подойдет))...
PS У робота на фото нет манипуляторов.. как он по карманам шарить будет ?
Джон
 
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