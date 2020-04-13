Запорізька компанія «Інфоком ЛТД» розробила робота-поліцейського на основі власної роботизованої платформи «Скорпіон».
Дивися повний текст Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для патрулювання вулиць.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 07:36
Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для патрулювання вулиць.
Додано: Сер 22 кві, 2020 09:08
Re: Запорізька компанія розробила робота-поліцейського для..
Ще робота податковця и робота депутата надо....а президентом ИИ выбрать.. Skynet подойдет))...
PS У робота на фото нет манипуляторов.. как он по карманам шарить будет ?
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