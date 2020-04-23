Ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вища, ніж...

Додано: Сер 22 кві, 2020 12:21

Ключевое слово в статье "Середньозважена ціна на ринку", и как ее реально считали хз. + население в Болгарии (частные лица) не покупают электроэнергию напрямую на Энергорынке.В Украине очень много тарифов: для населения до 100 кВт*час в месяц - 0,9 грн., от 100 до 300 кВт*час в месяц - 1,68 грн., от 300 кВт*час в месяц - выше 3 грн. кажется, есть еще 2-х зоновый, 3-х зоновый тарифы (там другие расценки). А есть тарифы для предприятий и для бюджетных организаций (которые львиную долю в балансе потребления страны составляют), где цена 3,05 грн. и выше за 1 кВт*час. Т.е. 1 МВт*час у нас для предприятий (юр. лиц) стоит около 3000 грн. = 100 Евро. (грубо) Если вывести "среднюю по палате", то может быть и будет 1286 грн., как в статье. Хотя, думаю, там даже заниженная цена указана.Не помню, как в Болгарии (там тоже - разные тарифы для разных потребителей), но в Германии для населения цена около 11 Евро-центов за 1 кВт*час, в Штатах - ок. 10 центов (по крайней мере - в Техасе), что-то такое. В Европе (в отличие от Украины) цена действительно рыночная, а у нас - фарс, а не рынок, т.к. никакой конкуренции пока нет + сети изношены и потери составляют 20-30%, что тоже в виде дополнительных платежей перекладывают на плечи конечных потребителей.Так что скорее всего в статье цены указаны более-менее реальные.