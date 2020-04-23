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Майже 50% українців не мають
жодних заощаджень (опитування)

Майже 50% українців не мають жодних заощаджень (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:28

Майже 50% українців не мають жодних заощаджень (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Майже 90% українців зазначають, що з переходом на карантин у них виникли нові проблеми.

Дивися повний текст Майже 50% українців не мають жодних заощаджень (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:29

Люди постоянно прибедняются. Те у кого есть деньги постоянно плачут, что у них их нет. Эти опросы ни о чем.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:47

Re: Майже 50% українців не мають жодних заощаджень (опитуван

  LOKY написав:Люди постоянно прибедняются.
Ну почему тех кто живет от- зарплаты до зарплаты - вполне хватает. Причем уровень самой зарплаты роли не играет, есть поговорка - карман деньги жмут. Такой человек сколько ни дай спустит все и сразу). Будет иметь минималку - мало 10 к грн - мало бо надо то и вот то и сейчас и уже ..20 к та же картина. Наиболее "продвинутые" еще и кредитов на айфоны и прочий хлам понавешают на себя..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:01

  Джон написав:
  LOKY написав:Люди постоянно прибедняются.
Ну почему тех кто живет от- зарплаты до зарплаты - вполне хватает. Причем уровень самой зарплаты роли не играет, есть поговорка - карман деньги жмут. Такой человек сколько ни дай спустит все и сразу). Будет иметь минималку - мало 10 к грн - мало бо надо то и вот то и сейчас и уже ..20 к та же картина. Наиболее "продвинутые" еще и кредитов на айфоны и прочий хлам понавешают на себя..

Тут логика проста - все равно сколько бы не было все спущу, так хоть айфон будет :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:38

  Джон написав:
  LOKY написав:Люди постоянно прибедняются.
Ну почему тех кто живет от- зарплаты до зарплаты - вполне хватает. Причем уровень самой зарплаты роли не играет, есть поговорка - карман деньги жмут. Такой человек сколько ни дай спустит все и сразу). Будет иметь минималку - мало 10 к грн - мало бо надо то и вот то и сейчас и уже ..20 к та же картина. Наиболее "продвинутые" еще и кредитов на айфоны и прочий хлам понавешают на себя..

Есть люди, которые говорят, что денег нет. При этом и квартиры и машины и дома есть, поездки регулярные на отдых. Это наверное, чтобы никто случайно в долг не попросил или не завидовал, не знаю в чем причина такого нытья.
Я никогда не ною, что денег нет, но если будут проводить опрос, то вряд ли скажу правду из-за предосторожности, кто его знает кто его проводит и с какой целью будут потом использовать эту информацию.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:49

  LOKY написав:
  Джон написав:
  LOKY написав:Люди постоянно прибедняются.
Ну почему тех кто живет от- зарплаты до зарплаты - вполне хватает. Причем уровень самой зарплаты роли не играет, есть поговорка - карман деньги жмут. Такой человек сколько ни дай спустит все и сразу). Будет иметь минималку - мало 10 к грн - мало бо надо то и вот то и сейчас и уже ..20 к та же картина. Наиболее "продвинутые" еще и кредитов на айфоны и прочий хлам понавешают на себя..

Есть люди, которые говорят, что денег нет. При этом и квартиры и машины и дома есть, поездки регулярные на отдых. Это наверное, чтобы никто случайно в долг не попросил или не завидовал, не знаю в чем причина такого нытья.
Я никогда не ною, что денег нет, но если будут проводить опрос, то вряд ли скажу правду из-за предосторожности, кто его знает кто его проводит и с какой целью будут потом использовать эту информацию.

Это же классика: если украинец говорит "нет денег" -- это значит, что ему пора продавать валюту...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:08

это случайно не те 50% людей, которые месяц назад говорили, что у них совершенно нет запасов и они даже месяц не проживут???
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:08

кроме жировых)
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:58

Була одна така знайома, все поакалась що нема за що пральну машинку купити. Через рік новеньку квартиру придбала. Так що не вірте тим нитикам))
kuinamor58
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