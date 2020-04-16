RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Столичні лікарі, які працюють
з хворими на коронавірус,...

Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:07

Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус,...

Пропонуємо до обговорення:
Столичні лікарі, що працюють з хворими на коронавірус, за березень отримали від 30 до 50 тисяч гривень зарплати.

Дивися повний текст Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, отримали за березень від 30 до 50 тисяч гривень зарплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:08

Тут важно было добавить - ТОЛЬКО столичные врачи!!! Все остальные сосут лапу..
d_s_n
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:18

  d_s_n написав:Тут важно было добавить - ТОЛЬКО столичные врачи!!! Все остальные сосут лапу..

Не менее важно, в таком случае, было бы добавить ТОЛЬКО В УКРАИНЕ. -- потому как в соседней Польше получают не меньше, думаю.
_hunter
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус
R2 » П'ят 24 кві, 2020 01:27
1 111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 01:27
Radon
Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...
R2 » Сер 22 кві, 2020 10:48
3 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 15:37
moveton
Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко
R2 » Сер 15 кві, 2020 17:55
5 489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 12:24
o_boiko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.