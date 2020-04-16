Столичні лікарі, що працюють з хворими на коронавірус, за березень отримали від 30 до 50 тисяч гривень зарплати.
Дивися повний текст Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, отримали за березень від 30 до 50 тисяч гривень зарплати.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 10:07
Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус,...
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Дивися повний текст Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, отримали за березень від 30 до 50 тисяч гривень зарплати.
Додано: Сер 22 кві, 2020 10:08
Тут важно было добавить - ТОЛЬКО столичные врачи!!! Все остальные сосут лапу..
Додано: Сер 22 кві, 2020 10:18
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