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НБУ надав рефінансування
семи банкам на 963 мільйони

НБУ надав рефінансування семи банкам на 963 мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:21

НБУ надав рефінансування семи банкам на 963 мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ надав рефінансування семи банкам на 963 мільйони.
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:21

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