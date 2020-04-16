RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Продажі житла зупинилися:
як коронавірус вплинув на...

Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:48

Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба інвестиційної компанії InCo home.

Дивися повний текст Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на ринок нерухомості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:48

Очередной громкий заголовок в статье с частным мнением.
И теперь, как и с "стоимость аренды упала на треть" будут эксперты в каждом втором комментарии употреблять это как факт.
Кризисы часто просто срезают лишние метры и всевозможные глупые решения - двухуровневые квартиры по 75кв к примеру. Учитывая, что большинство застройщиков еще до карантина свои объекты задерживали до года, то полтора месяца ожидания в такой ситуации это и вовсе погрешность. А не причина для громких заголовков.
А в реальности часть рынка просто выжидает когда карантин ослабнет, чтобы начать новые проекты. А часть рынка стартует - Оазис, Креатор, новые очереди Юнита стартовали, Новый Подол и Бостон на низком старте. При этом старые продолжают строить и продавать.
RomaL
 
Повідомлень: 18
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:21

Ну, Ну, посмотрим, что будет с только что стартовавшими проектами...
По моему, это будет либо безумство для инвестором сейчас вкладывать деньги в котлован, либо у кого то может быть слишком много лишних денег и некуда девать.
Если вдруг кому то вот прямо сейчас срочно необходимо улучшить жилищные условия, то только готовые квартиры с документами.
В противном случае слишком большие рички опять стоять с кастрюлями у кабмина и кричать: верните наши деньги...
vlinev2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 08.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:37

Re: Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...

Тут главная мысль, что раз спрос падает, значит квартиры будут дорожать ещё сильнее. Как с бензином.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 497
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус
R2 » П'ят 24 кві, 2020 01:27
1 111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 01:27
Radon
Столичні лікарі, які працюють з хворими на коронавірус,...
R2 » Сер 22 кві, 2020 10:07
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 10:18
_hunter
Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко
R2 » Сер 15 кві, 2020 17:55
5 489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 12:24
o_boiko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.