Про це повідомила прес-служба інвестиційної компанії InCo home.
Дивися повний текст Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на ринок нерухомості.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 10:48
Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на ринок нерухомості.
Додано: Сер 22 кві, 2020 10:48
Очередной громкий заголовок в статье с частным мнением.
И теперь, как и с "стоимость аренды упала на треть" будут эксперты в каждом втором комментарии употреблять это как факт.
Кризисы часто просто срезают лишние метры и всевозможные глупые решения -
А в реальности часть рынка просто выжидает когда карантин ослабнет, чтобы начать новые проекты. А часть рынка стартует - Оазис, Креатор, новые очереди Юнита стартовали, Новый Подол и Бостон на низком старте. При этом старые продолжают строить и продавать.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:21
Ну, Ну, посмотрим, что будет с только что стартовавшими проектами...
По моему, это будет либо безумство для инвестором сейчас вкладывать деньги в котлован, либо у кого то может быть слишком много лишних денег и некуда девать.
Если вдруг кому то вот прямо сейчас срочно необходимо улучшить жилищные условия, то только готовые квартиры с документами.
В противном случае слишком большие рички опять стоять с кастрюлями у кабмина и кричать: верните наши деньги...
Додано: Сер 22 кві, 2020 15:37
Re: Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...
Тут главная мысль, что раз спрос падает, значит квартиры будут дорожать ещё сильнее. Как с бензином.
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