Українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тис. гривень.
Дивися повний текст Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень - прем'єр.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 11:01
Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень - прем'єр.
Додано: Сер 22 кві, 2020 11:01
А сам Шмыгаль не хочет поработать за зарплату 8000 гривен на период карантина?
Или он не украинец?
Додано: Сер 22 кві, 2020 11:33
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:47
_hunter Ну то есть благодаря гулагу (называемому "карантин") остается только 2 опции: не работать и голодать и работать за любую зарплату, которую назначал тот же кто объявил гулаг? Ну че, норм.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:50
Вот с такими лозунгами те кто "оптимизирует" бюджетные потоки будут полностью согласны и у нас так все и останется как есть...
Чего им тогда надрываться?
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:24
Третий вариант никуда не делся: работать как и раньше. В принципе еще и четвертый вариант есть: не работать, жить на сбережения "на черный день".
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:18
Ага, кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. А чем его отдавать потом, квартирой?
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:23
Правильно.
А кто у нас работал за еду пару столетий назад?
Изаура и компания (здесь просто запрещено упоминать название невольного человека из трех букв)
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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