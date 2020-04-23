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Українцям на період карантину
пропонуватимуть роботу з...

Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:01

Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тис. гривень.

Дивися повний текст Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень - прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:01

А сам Шмыгаль не хочет поработать за зарплату 8000 гривен на период карантина?
Или он не украинец?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:21

То есть другими словами работать за еду.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:33

  LOKY написав:То есть другими словами работать за еду.

Не нравится -- никто не заставляет -- можно просто не работать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:47

_hunter Ну то есть благодаря гулагу (называемому "карантин") остается только 2 опции: не работать и голодать и работать за любую зарплату, которую назначал тот же кто объявил гулаг? Ну че, норм.
zdesv
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:47

mvi просто с языка сняли
zdesv
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:50

  straponesa написав:Зарплата у ВСЕХ госслужащих вместе с премиями никогда не должна превышать средней по стране!
Не способен поднять доход населения барахтайся в общем котле!


Вот с такими лозунгами те кто "оптимизирует" бюджетные потоки будут полностью согласны и у нас так все и останется как есть...
Чего им тогда надрываться?
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:24

  zdesv написав:_hunter Ну то есть благодаря гулагу (называемому "карантин") остается только 2 опции: не работать и голодать и работать за любую зарплату, которую назначал тот же кто объявил гулаг? Ну че, норм.

Третий вариант никуда не делся: работать как и раньше. В принципе еще и четвертый вариант есть: не работать, жить на сбережения "на черный день".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:18

Ага, кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. А чем его отдавать потом, квартирой?
yalta1965
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:23

  LOKY написав:То есть другими словами работать за еду.

Правильно.
А кто у нас работал за еду пару столетий назад?
Изаура и компания (здесь просто запрещено упоминать название невольного человека из трех букв)
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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