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Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту знижуються в середу на тлі побоювань перевиробництва і затягування процесу відновлення промисловості, а також зростання комерційних запасів в США. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Дивися повний текст Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче ніж $17 за барель
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Додано: Сер 22 кві, 2020 11:21
Нужно брать, когда доплачивают, пусть сотрудники Нефтегаза сидят и мониторят.
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