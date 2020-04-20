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Нафта продовжує падіння: ціна
Brent опустилася нижче ніж...

Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:21

Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту знижуються в середу на тлі побоювань перевиробництва і затягування процесу відновлення промисловості, а також зростання комерційних запасів в США. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Дивися повний текст Нафта продовжує падіння: ціна Brent опустилася нижче ніж $17 за барель.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:21

Нужно брать, когда доплачивают, пусть сотрудники Нефтегаза сидят и мониторят.
Rainbow
 
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