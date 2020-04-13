Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав можливі наслідки відсутності співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що чекає Україну без співпраці з МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 кві, 2020 11:36
У Кабміні розповіли, що чекає Україну без співпраці з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що чекає Україну без співпраці з МВФ.
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:19
Ждет то же самое, только с отсрочкой на полгода-год. И более большим долгом.
Дефолт неизбежен в этой стране. Кто бы что бы не говорил.
|