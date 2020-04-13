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У Кабміні розповіли, що чекає
Україну без співпраці з МВФ

У Кабміні розповіли, що чекає Україну без співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:36

У Кабміні розповіли, що чекає Україну без співпраці з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав можливі наслідки відсутності співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що чекає Україну без співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:36

а как пели-то до выборов :((
и нашлись те кто их слушал :(((
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:19

Ждет то же самое, только с отсрочкой на полгода-год. И более большим долгом.
Дефолт неизбежен в этой стране. Кто бы что бы не говорил.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:35

Сажать, сажать и еще раз сажать!!!! С конфискацией.
Галина441
 
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