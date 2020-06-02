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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:01

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — украинский финтех-стартап, основан в 2019 году.

Бизнес-модель Симпл-инвеста
Онлайн-МФО вроде Moneyveo выдают кредиты под высокую ставку, но сталкиваются с недостатком оборотных средств. С помощью Симпл-инвеста онлайн-МФО поддерживают уровень оборотки, а вкладчики получают ставку ставку 23% годовых — гораздо выше, чем в банках. На время вклада инвесторы становятся владельцами права требования по портфелю кредитов онлайн-МФО.

Размещение вклада происходит полностью в онлайне: выбор суммы вклада, подписание договора, вложение денег с карты, получение процентов на карту. За статусом всех своих вкладов можно следить в удобном кабинете инвестора.

https://simpleinvest.com.ua

На вопросы форумчан отвечают основатели Simple Invest — Сергей Толмачев и Сергей Халемендик.
Simple Invest
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:02

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Уважаемые форумчане!

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Как зарабатывать на онлайн - МФО

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Simple Invest
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Представник фінансової компанії
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:06

Присоединяйтесь!

Как зарабатывать на онлайн - МФО
Simple Invest
Аватар користувача
Представник фінансової компанії
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:16

Уважаемые форумчане!

Рекомендуем принять участие в нашем вебинаре 3 июня, 13:00

Как зарабатывать на онлайн - МФО

В программе вебинара:

1. Что такое инвестиции в онлайн-МФО
2. Как работает этот бизнес в Европе (обзор сервиса Mintos)
3. Соотношение рисков и дохода для вкладчика
4. Как Simple Invest поможет зарабатывать 23% годовых уже сейчас
5. Подводные камни и нюансы, о которых следует знать инвесторам

Присоединяйтесь!
Simple Invest
Аватар користувача
Представник фінансової компанії
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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