Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

Бизнес-модель Симпл-инвеста
Онлайн-МФО вроде Moneyveo выдают кредиты под высокую ставку, но сталкиваются с недостатком оборотных средств. С помощью Симпл-инвеста онлайн-МФО поддерживают уровень оборотки, а вкладчики получают ставку ставку 23% годовых — гораздо выше, чем в банках. На время вклада инвесторы становятся владельцами права требования по портфелю кредитов онлайн-МФО.
Размещение вклада происходит полностью в онлайне: выбор суммы вклада, подписание договора, вложение денег с карты, получение процентов на карту. За статусом всех своих вкладов можно следить в удобном кабинете инвестора.
На вопросы форумчан отвечают основатели Simple Invest — Сергей Толмачев и Сергей Халемендик.