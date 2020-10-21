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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:10

а когда возобновится прием вкладов?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:00

vovareuckij уже принимают
maxim_boiko
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Повідомлень: 20
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:45

Добрый день!
Компания Simple Invest сейчас заключила договор с новым партнером — компанией Грошик и принимает вклады от инвесторов.

Фиксированная ставка не изменилась и становит 23% годовых.

Подробнее о предложении и условиях можно узнать на сайте https://simpleinvest.com.ua/ или в телеграм-чате @Simpleinvest_bot.
Simple Invest
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Представник фінансової компанії
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:06

Simple Invest

Simple Invest
застраховать вклад есть возможность? :?:
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлень: 82
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:37

Всем привет! Я наверно в числе early adopters Симпл-инвеста. Вкладываю с апреля 2020 и каждый месяц немного увеличиваю портфель. За это время (на октябрь) площадка подключила новую финку Грошик вместо Кэшап, который с платформы ушел. Саппорт работает хорошо, но хочется, чтобы больше информации выкладывали на сайт, а не присылали по запросу. По моей наводке исправили несколько багов при выводе информации в кабинете инвестора ;)
Задавайте вопросы, готова поделиться опытом работы.
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Повідомлень: 113
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  #<12
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