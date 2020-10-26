Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:45
Добрый день!
Компания Simple Invest сейчас заключила договор с новым партнером — компанией Грошик и принимает вклады от инвесторов.
Фиксированная ставка не изменилась и становит 23% годовых.
Подробнее о предложении и условиях можно узнать на сайте
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:06
Simple Invest
Simple Invest
застраховать вклад есть возможность?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 22 жов, 2020 08:37
Всем привет! Я наверно в числе early adopters Симпл-инвеста. Вкладываю с апреля 2020 и каждый месяц немного увеличиваю портфель. За это время (на октябрь) площадка подключила новую финку Грошик вместо Кэшап, который с платформы ушел. Саппорт работает хорошо, но хочется, чтобы больше информации выкладывали на сайт, а не присылали по запросу. По моей наводке исправили несколько багов при выводе информации в кабинете инвестора
Задавайте вопросы, готова поделиться опытом работы.
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:17
Як інвестор початківець з кількома десятками тис. у. о, я йду до своєї мети — робити вкладення, при цьому максимально диверсифікувати їх. І кожен раз напружує, що для додавання в портфель нового інструменту потрібно взяти на себе купу геморою, типу поїздки до Києва для відкриття рахунку у брокера, або ж оформлення угоди у нотаріуса (лізинг). Саме тому розглядаю SimpleInvest як зручний спосіб додати ще один інструмент у свій портфель.
Внесок робиться онлайн, гроші заходять і виводяться на рахунок в банк без поїздок куди-небудь.
МФО — хоч і ризиковий бізнес, але я впевнений, що при ставках в сотні % річних, ці компанії можуть добре заробляти та стабільно платити за залучення грошей.
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