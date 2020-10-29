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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:10

а когда возобновится прием вкладов?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:00

vovareuckij уже принимают
maxim_boiko
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Повідомлень: 20
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:45

Добрый день!
Компания Simple Invest сейчас заключила договор с новым партнером — компанией Грошик и принимает вклады от инвесторов.

Фиксированная ставка не изменилась и становит 23% годовых.

Подробнее о предложении и условиях можно узнать на сайте https://simpleinvest.com.ua/ или в телеграм-чате @Simpleinvest_bot.
Simple Invest
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Представник фінансової компанії
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:06

Simple Invest

Simple Invest
застраховать вклад есть возможность? :?:
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлень: 82
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:37

Всем привет! Я наверно в числе early adopters Симпл-инвеста. Вкладываю с апреля 2020 и каждый месяц немного увеличиваю портфель. За это время (на октябрь) площадка подключила новую финку Грошик вместо Кэшап, который с платформы ушел. Саппорт работает хорошо, но хочется, чтобы больше информации выкладывали на сайт, а не присылали по запросу. По моей наводке исправили несколько багов при выводе информации в кабинете инвестора ;)
Задавайте вопросы, готова поделиться опытом работы.
Иллюзия
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:17

Як інвестор початківець з кількома десятками тис. у. о, я йду до своєї мети — робити вкладення, при цьому максимально диверсифікувати їх. І кожен раз напружує, що для додавання в портфель нового інструменту потрібно взяти на себе купу геморою, типу поїздки до Києва для відкриття рахунку у брокера, або ж оформлення угоди у нотаріуса (лізинг). Саме тому розглядаю SimpleInvest як зручний спосіб додати ще один інструмент у свій портфель.
Внесок робиться онлайн, гроші заходять і виводяться на рахунок в банк без поїздок куди-небудь.
МФО — хоч і ризиковий бізнес, але я впевнений, що при ставках в сотні % річних, ці компанії можуть добре заробляти та стабільно платити за залучення грошей.
pretty serious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:52

Simple Invest, по страхівочці важко відповісти ні?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:49

Приятно удивлен, что и у нас начали зарабатывать на МФО, а не только МФО на нас ))))). Молодцы ребята, респект! Жаль, что вы не работаете с гражданами Италии.
harry_
 
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