Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:51
Смотрела Вебинар - прикольно, не знала что такое Р2Р и что можно подзаработать. Спасибо за информацию, может и вложу чуть, а то в банке смысла не вижу деньги держать, платят как нищим, жирдяи!
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:54
gorbatiuk_v Добрый день, ситуация по изменению ставок для вкладов в компанию "Грошик" следующая. С 06.11.2020 мы понижаем % ставку для новых вкладов с 23% до 18%. Но для действующих вкладов сохраняем 23% до конца текущего месяца.
С 01.12.2020 для всех вкладов будет единая ставка 18% годовых и максимальная сумма для инвестиции - 10 000 грн. 1 вклад
Это связано с тем что мы выкупили оговоренный портфель займов у Грошика и с проседанием доходности по этому виду инвестиций. Мы ведем переговоры по увеличению портфеля выкупа. Следите за новостями от нас, о всех изменениях в работе мы оповещаем.
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