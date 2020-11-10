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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:08

Иллюзия спасибо большое за отзыв. Стараемся быть лучше)
Simple Invest
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:09

pretty serious щиро дякуємо за ваш відгук!
Simple Invest
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Повідомлень: 13
З нами з: 21.04.20
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:10

harry_ :)
Simple Invest
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Представник фінансової компанії
 
Повідомлень: 13
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:51

Смотрела Вебинар - прикольно, не знала что такое Р2Р и что можно подзаработать. Спасибо за информацию, может и вложу чуть, а то в банке смысла не вижу деньги держать, платят как нищим, жирдяи!
Tanysha
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:42

уже 20%?
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:54

gorbatiuk_v Добрый день, ситуация по изменению ставок для вкладов в компанию "Грошик" следующая. С 06.11.2020 мы понижаем % ставку для новых вкладов с 23% до 18%. Но для действующих вкладов сохраняем 23% до конца текущего месяца.

С 01.12.2020 для всех вкладов будет единая ставка 18% годовых и максимальная сумма для инвестиции - 10 000 грн. 1 вклад

Это связано с тем что мы выкупили оговоренный портфель займов у Грошика и с проседанием доходности по этому виду инвестиций. Мы ведем переговоры по увеличению портфеля выкупа. Следите за новостями от нас, о всех изменениях в работе мы оповещаем.
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Повідомлень: 13
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  #<123
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