Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:08
Иллюзия спасибо большое за отзыв. Стараемся быть лучше)
Simple Invest
Представник фінансової компанії
Повідомлень: 15
З нами з: 21.04.20
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:09
pretty serious щиро дякуємо за ваш відгук!
Simple Invest
Представник фінансової компанії
Повідомлень: 15
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:10
harry_
Simple Invest
Представник фінансової компанії
Повідомлень: 15
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:51
Смотрела Вебинар - прикольно, не знала что такое Р2Р и что можно подзаработать. Спасибо за информацию, может и вложу чуть, а то в банке смысла не вижу деньги держать, платят как нищим, жирдяи!
Tanysha
Повідомлень: 1
З нами з: 02.11.20
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:42
уже 20%?
gorbatiuk_v
Повідомлень: 8
З нами з: 28.10.20
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:54
gorbatiuk_v Добрый день, ситуация по изменению ставок для вкладов в компанию "Грошик" следующая. С 06.11.2020 мы понижаем % ставку для новых вкладов с 23% до 18%. Но для действующих вкладов сохраняем 23% до конца текущего месяца. С 01.12.2020 для всех вкладов будет единая ставка 18% годовых и максимальная сумма для инвестиции - 10 000 грн. 1 вклад Это связано с тем что мы выкупили оговоренный портфель займов у Грошика и с проседанием доходности по этому виду инвестиций. Мы ведем переговоры по увеличению портфеля выкупа. Следите за новостями от нас, о всех изменениях в работе мы оповещаем.
Simple Invest
Представник фінансової компанії
Повідомлень: 15
З нами з: 21.04.20
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:26
18 ноября маркетплейс Simple Invest проведет вебинар, на котором можно детально узнать, как инвестиции в займы работают, в чем риски и преимущества для вкладчиков.
Присоединяйтесь к
вебинару Simple Invest
18 ноября, 12:00.
Узнайте больше об условиях инвестирования в займы в Украине.
Simple Invest
Представник фінансової компанії
Повідомлень: 15
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:00
Simple Invest
Представник фінансової компанії
Повідомлень: 15
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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