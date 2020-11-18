Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

gorbatiuk_v Добрый день, ситуация по изменению ставок для вкладов в компанию "Грошик" следующая. С 06.11.2020 мы понижаем % ставку для новых вкладов с 23% до 18%. Но для действующих вкладов сохраняем 23% до конца текущего месяца.
С 01.12.2020 для всех вкладов будет единая ставка 18% годовых и максимальная сумма для инвестиции - 10 000 грн. 1 вклад
Это связано с тем что мы выкупили оговоренный портфель займов у Грошика и с проседанием доходности по этому виду инвестиций. Мы ведем переговоры по увеличению портфеля выкупа. Следите за новостями от нас, о всех изменениях в работе мы оповещаем.
Иллюзия написав:Всем привет! Я наверно в числе early adopters Симпл-инвеста. Вкладываю с апреля 2020 и каждый месяц немного увеличиваю портфель. За это время (на октябрь) площадка подключила новую финку Грошик вместо Кэшап, который с платформы ушел. Саппорт работает хорошо, но хочется, чтобы больше информации выкладывали на сайт, а не присылали по запросу. По моей наводке исправили несколько багов при выводе информации в кабинете инвестора Задавайте вопросы, готова поделиться опытом работы.
Расскажите, что из себя представляет договор с SI и как происходит подписание договора.