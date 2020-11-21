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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:24

stuermer01

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:07

  greenozon написав:stuermer01

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сыровато написано, а полный договор где-то скачать можно? Довольно сложная конструкция.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:05

stuermer01

в чом сироватість, який підпунк не грає, це до речі не весь 8ий абзац

я дав приклад із реального договору, взірці треба шукати (якщо кантора їх надає)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:50

greenozon
чомусь поняття Боржник, та Сторони (яких доречі багато) не виділені жирним та великими літерами, а КОМІСІОНЕР, КОМІТЕНТ, ПРОДАВЕЦЬ та ПРАВОЧИН (???) виділені. Нехай досвідчений юрист договір вичитає.
З такою складною юридичною конструкцією треба професійних юристів та ризик-менеджерів долучати! Ризик на на ризику, але ідея гарна.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00

Тему слід перейменувати, вже максимум 20
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