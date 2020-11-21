Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:24
stuermer01
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Додано: Суб 21 лис, 2020 17:07
сыровато написано, а полный договор где-то скачать можно? Довольно сложная конструкция.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:05
stuermer01
в чом сироватість, який підпунк не грає, це до речі не весь 8ий абзац
я дав приклад із реального договору, взірці треба шукати (якщо кантора їх надає)
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:50
greenozon
чомусь поняття Боржник, та Сторони (яких доречі багато) не виділені жирним та великими літерами, а КОМІСІОНЕР, КОМІТЕНТ, ПРОДАВЕЦЬ та ПРАВОЧИН (???) виділені. Нехай досвідчений юрист договір вичитає.
З такою складною юридичною конструкцією треба професійних юристів та ризик-менеджерів долучати! Ризик на на ризику, але ідея гарна.
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00
Тему слід перейменувати, вже максимум 20
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