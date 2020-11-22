Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:24
stuermer01
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Додано: Суб 21 лис, 2020 17:07
сыровато написано, а полный договор где-то скачать можно? Довольно сложная конструкция.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:05
stuermer01
в чом сироватість, який підпунк не грає, це до речі не весь 8ий абзац
я дав приклад із реального договору, взірці треба шукати (якщо кантора їх надає)
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:50
greenozon
чомусь поняття Боржник, та Сторони (яких доречі багато) не виділені жирним та великими літерами, а КОМІСІОНЕР, КОМІТЕНТ, ПРОДАВЕЦЬ та ПРАВОЧИН (???) виділені. Нехай досвідчений юрист договір вичитає.
З такою складною юридичною конструкцією треба професійних юристів та ризик-менеджерів долучати! Ризик на ризику, але ідея гарна.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Нед 22 лис, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00
Тему слід перейменувати, вже максимум 20
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:03
Вопросы к Simple Invest
Simple Invest прошу ответить на вопросы:
1. Если МФО не платит по договору, какие действия инвестора и Ваши?
2. Используете ли вы для подписи договоров ЕЦП, MobileID, BankID ? Как подтверждается ликвидность подписи договора ?
3. Почему Simple Invest не публикует финансовый отчет за 2019 год ?
4. Какая маржинальность сервиса Simple Invest в каждой сделке ?
5. Почему выгодно МФО привлекать деньги под 18-19% + комиссия Simple Invest, а не брать кредиты у больший инвесторов ?
6. Почему суммы вложения ограничены 10000 грн и 50000 грн ? Применяется логика пирамид, много маленьких кинуть проще чем больших ?
Прозрачность логики ведения бизнеса - залог успеха!
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