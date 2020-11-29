Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:24
stuermer01
+50грн !
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Додано: Суб 21 лис, 2020 17:07
сыровато написано, а полный договор где-то скачать можно? Довольно сложная конструкция.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:05
stuermer01
в чом сироватість, який підпунк не грає, це до речі не весь 8ий абзац
я дав приклад із реального договору, взірці треба шукати (якщо кантора їх надає)
+50грн !
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:50
greenozon
чомусь поняття Боржник, та Сторони (яких доречі багато) не виділені жирним та великими літерами, а КОМІСІОНЕР, КОМІТЕНТ, ПРОДАВЕЦЬ та ПРАВОЧИН (???) виділені. Нехай досвідчений юрист договір вичитає.
З такою складною юридичною конструкцією треба професійних юристів та ризик-менеджерів долучати! Ризик на ризику, але ідея гарна.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Нед 22 лис, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00
Тему слід перейменувати, вже максимум 20
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:03
Вопросы к Simple Invest
Simple Invest прошу ответить на вопросы:
1. Если МФО не платит по договору, какие действия инвестора и Ваши?
2. Используете ли вы для подписи договоров ЕЦП, MobileID, BankID ? Как подтверждается ликвидность подписи договора ?
3. Почему Simple Invest не публикует финансовый отчет за 2019 год ?
4. Какая маржинальность сервиса Simple Invest в каждой сделке ?
5. Почему выгодно МФО привлекать деньги под 18-19% + комиссия Simple Invest, а не брать кредиты у больший инвесторов ?
6. Почему суммы вложения ограничены 10000 грн и 50000 грн ? Применяется логика пирамид, много маленьких кинуть проще чем больших ?
Прозрачность логики ведения бизнеса - залог успеха!
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:04
SI – инвестиционный маркетплейс
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:05
В договоре поручительства оговаривается выполнение обязательства МФО перед вами в полном объеме?Полный договор где-то скачать можно? Довольно сложная конструкция.
У нас Поручительство прописано в Договоре Комиссии. Текст Договора Комиссии состоянием на 23112020 предоставляем и он доступен в личном кабинете. Планируем обновление сайта и вынесем текст Договора Комиссии на сайт. Спасибо вам за замечание о том что сложно найти текст Договора, исправим. Выдержка из Договора Комиссии ниже:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
За порушення строків (термінів) розрахунків за цим Договором комісії Сторона, яка прострочила платіж зобов’язана сплатити на користь іншої Сторони пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
Сплата Стороною штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.
КОМІСІОНЕР не відповідає перед КОМІТЕНТОМ за невиконання або неналежне виконання третьою особою ПРАВОЧИНУ.
Відповідальним перед КОМІТЕНТОМ за виконання Боржником грошового зобов’язання за Основним договором є ПРОДАВЕЦЬ. ПРОДАВЕЦЬ поручається за виконання зобов’язань Боржника за Основним договором. Строк поруки – 1 рік з дати укладення Правочину.
У разі якщо в день набуття КОМІТЕНТОМ Права вимоги до Боржника останній не сплатить на користь КОМІТЕНТА грошові кошти в розмірі, який відповідає розміру придбаного КОМІТЕНТОМ Права вимоги, ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний не пізніше наступного дня перерахувати КОМІТЕНТУ грошові кошти в сумі, яка відповідає розміру належного КОМІТЕНТУ Права вимоги за Правочином.
У разі порушення ПРОДАВЦЕМ обов’язку, вказаного в підпункті 8.8.1 пункту 8.8. цього Договору, ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний сплатити КОМІТЕНТУ пеню в розмірі чотирьох облікових ставок Національного банку України від суми несплаченого КОМІТЕНТУ Права вимоги за кожен день прострочення.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10
Мы обеспечиваем инвестора всеми необходимыми документами для диалога с должниками МФО по выданными ими займам и к МФО как к поручителю.
Мы работаем через Договор Комиссии с Комиссионером маркетплейс – ООО «Контрольный Фактор». У нас электронный документооборот. Клиенты подписывают Договор Комиссии со своей стороны единоразовым идентификатором, который высылается на емейл, с которого клиент зарегистрировался у нас на маркетплейс. Рассматриваем все доступные инструменты для подписания, но пока работаем через единоразовый идентификатор.
SI – маркетплейс, где физлица могут взаимодействовать с МФО по выкупу прав требования по выданным МФО займам. МФО публикуют и обязаны это делать на своих сайтах, маркетплейс такой обязанности не имеет. Мы просто инвестиционная платформа. Но спасибо за вопрос, мы над ним подумаем.
3-7% - Комиссия Комиссионера сервиса – ООО «Контрольный Фактор». SI – маркетплейс.
Это вопрос к МФО. Им удобно с нами работать так как мы работаем с ними портфельно. Их устраивает наш сервис, поэтому с нами работают.
У МФО Грошик практически выкуплен оговоренный портфель, поэтому у них ограничение по сумме сейчас на один вклад. Раньше тоже была максимальная сумма 1 вклада 100 000 грн. Сейчас ведем переговоры по увеличению портфеля для выкупа в интересах наших клиентов. Ограничения в 50 000 грн у нас нет. 100 000 грн – один Договор, Договоров может быть сколько вам нужно.
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