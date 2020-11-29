Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

Додано: Пон 30 лис, 2020 13:05

stuermer01 написав: Simple Invest написав: FOXes написав: Simple Invest

застраховать вклад есть возможность? Simple Investзастраховать вклад есть возможность?



Мы не страхуем вклады, но в разрезе покрытия рисков, у нас согласовано поручительство МФО и закреплено это в п.8 Договора Комиссии. Мы не страхуем вклады, но в разрезе покрытия рисков, у нас согласовано поручительство МФО и закреплено это в п.8 Договора Комиссии.

Что записано в п.8 Договора Комиссии?



В договоре поручительства оговаривается выполнение обязательства МФО перед вами в полном объеме?



Договор поручительства:

https://prostopravo.com.ua/finansy/stat ... chitelstva Что записано в п.8 Договора Комиссии?В договоре поручительства оговаривается выполнение обязательства МФО перед вами в полном объеме?Договор поручительства:

В договоре поручительства оговаривается выполнение обязательства МФО перед вами в полном объеме?Полный договор где-то скачать можно? Довольно сложная конструкция.У нас Поручительство прописано в Договоре Комиссии. Текст Договора Комиссии состоянием на 23112020 предоставляем и он доступен в личном кабинете. Планируем обновление сайта и вынесем текст Договора Комиссии на сайт. Спасибо вам за замечание о том что сложно найти текст Договора, исправим. Выдержка из Договора Комиссии ниже:ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІНУ випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.За порушення строків (термінів) розрахунків за цим Договором комісії Сторона, яка прострочила платіж зобов’язана сплатити на користь іншої Сторони пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.Сплата Стороною штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.КОМІСІОНЕР не відповідає перед КОМІТЕНТОМ за невиконання або неналежне виконання третьою особою ПРАВОЧИНУ.Відповідальним перед КОМІТЕНТОМ за виконання Боржником грошового зобов’язання за Основним договором є ПРОДАВЕЦЬ. ПРОДАВЕЦЬ поручається за виконання зобов’язань Боржника за Основним договором. Строк поруки – 1 рік з дати укладення Правочину.У разі якщо в день набуття КОМІТЕНТОМ Права вимоги до Боржника останній не сплатить на користь КОМІТЕНТА грошові кошти в розмірі, який відповідає розміру придбаного КОМІТЕНТОМ Права вимоги, ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний не пізніше наступного дня перерахувати КОМІТЕНТУ грошові кошти в сумі, яка відповідає розміру належного КОМІТЕНТУ Права вимоги за Правочином.У разі порушення ПРОДАВЦЕМ обов’язку, вказаного в підпункті 8.8.1 пункту 8.8. цього Договору, ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний сплатити КОМІТЕНТУ пеню в розмірі чотирьох облікових ставок Національного банку України від суми несплаченого КОМІТЕНТУ Права вимоги за кожен день прострочення.