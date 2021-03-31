Отставить панику!
Звонил в компанию. Прокомментировали что оговоренный портфель почти выкуплен у "Грошика", ведутся переговоры о новом. Ребята работают, все ок.
Пока я там, можно не нервничать, короче
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Додано: Вів 23 бер, 2021 17:58
Отставить панику!
Звонил в компанию. Прокомментировали что оговоренный портфель почти выкуплен у "Грошика", ведутся переговоры о новом. Ребята работают, все ок.
Пока я там, можно не нервничать, короче
Додано: Чет 25 бер, 2021 07:44
Кто там страдал, что "Грошик" прикрыли?
Уже все есть
Не знаю, лично мне было стремно больше 15к загонять. Может, привыкну со временем. Процент, конечно, хороший, ничего не скажешь... но как-то... пока стремновато.
Додано: П'ят 26 бер, 2021 07:10
Re: Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
А ні в кого не викликає подив, що гроші потрібні кредитній компанії, яка видає кошти на 30 днів максимум? Тобто щомісяця прокручується весь капітал + великий відсоток. Можливо гроші потрібні на операційні витрати (а жити звикли на широку ногу) або на покриття не повернень
Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:51
Нова опція + бонус мінфіна
Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:58
Нє, баюс. Краще б на сімпле поновили, якраз дещо закінчується Хоча, диверсифікація теж добре
Додано: Суб 27 бер, 2021 10:55
chipmunk
КС - цікава і перспективна тема на заміну протухшим депозитам БСУ
підгрунтя -
1) НБУ із недалекого часу почав курувати цей ринок
2) прямо зараз відбувається очищення цих "болот" - дехто самостійно здає ліцензію, бо розуміє що далі махінувати не вийде,
а до декого прийде сам НБУ із щоквартальними перевірками.
Додано: Нед 28 бер, 2021 21:33
Re: Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
А гарантії теж дають, як БСУ на 200 тис грн?
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:49
опять 25-пять
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