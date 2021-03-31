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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 17:58

Отставить панику! :)
Звонил в компанию. Прокомментировали что оговоренный портфель почти выкуплен у "Грошика", ведутся переговоры о новом. Ребята работают, все ок.

Пока я там, можно не нервничать, короче :)
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 07:44

Кто там страдал, что "Грошик" прикрыли?
Уже все есть :)
Не знаю, лично мне было стремно больше 15к загонять. Может, привыкну со временем. Процент, конечно, хороший, ничего не скажешь... но как-то... пока стремновато.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 07:10

Re: Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

А ні в кого не викликає подив, що гроші потрібні кредитній компанії, яка видає кошти на 30 днів максимум? Тобто щомісяця прокручується весь капітал + великий відсоток. Можливо гроші потрібні на операційні витрати (а жити звикли на широку ногу) або на покриття не повернень
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:51

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 09:58

Нє, баюс. Краще б на сімпле поновили, якраз дещо закінчується :) Хоча, диверсифікація теж добре
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 10:55

chipmunk

КС - цікава і перспективна тема на заміну протухшим депозитам БСУ
підгрунтя -
1) НБУ із недалекого часу почав курувати цей ринок
2) прямо зараз відбувається очищення цих "болот" - дехто самостійно здає ліцензію, бо розуміє що далі махінувати не вийде,
а до декого прийде сам НБУ із щоквартальними перевірками.
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 21:33

Re: Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

greenozon написав:chipmunk

КС - цікава і перспективна тема на заміну протухшим депозитам БСУ
підгрунтя -
1) НБУ із недалекого часу почав курувати цей ринок
2) прямо зараз відбувається очищення цих "болот" - дехто самостійно здає ліцензію, бо розуміє що далі махінувати не вийде,
а до декого прийде сам НБУ із щоквартальними перевірками.
А гарантії теж дають, як БСУ на 200 тис грн?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:49

опять 25-пять :)

http://prntscr.com/1119yvd
greenozon
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