Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:26
А кто-нибудь уже выводил средства на банк? Как быстро отправляют платеж?
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:33
Вывод
Утром сделал заявку, видимо сумма не прошла мониторинг их банка, потому, что пришла смс на зачисление назад суммы. На второй день 3-мя платежам зашли на карту.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:13
У меня пробный депозит закончился (на 1000 грн на месяц). Думаю, такая крупная сумма легко пройдет любой финмон
Но вот уже обед, а денег пока нет. Потому и спросил, как быстро отправляют.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:19
Связался с поддержкой, уточнил.
Они собирают заявки и отправляют все на следующий день.
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