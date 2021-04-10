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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:26

А кто-нибудь уже выводил средства на банк? Как быстро отправляют платеж?
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:33

Вывод

Утром сделал заявку, видимо сумма не прошла мониторинг их банка, потому, что пришла смс на зачисление назад суммы. На второй день 3-мя платежам зашли на карту.
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:13

  dmitriy_kostenko написав:Утром сделал заявку, видимо сумма не прошла мониторинг их банка, потому, что пришла смс на зачисление назад суммы. На второй день 3-мя платежам зашли на карту.


У меня пробный депозит закончился (на 1000 грн на месяц). Думаю, такая крупная сумма легко пройдет любой финмон :)
Но вот уже обед, а денег пока нет. Потому и спросил, как быстро отправляют.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:19

Связался с поддержкой, уточнил.
Они собирают заявки и отправляют все на следующий день.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:53

  Искатель написав:Связался с поддержкой, уточнил.
Они собирают заявки и отправляют все на следующий день.

Сегодня утром сначала пришла СМСка от Simple Invest, а минут через 40 - из банка, что деньги поступили.
Тест прошел.
Лежит еще 15к на 3 месяца. Больше пока класть туда стремаюсь... Хотя слышал, там очень приличные суммы люди загоняют.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:44

Всем привет.

Тоже хотел попробовать.
Горшик "призупинено", cashbox 6 и 12 месяцев. У всех так?
Бонуса от Минфин уже нет?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:47

Грошик дуже рідко, але ще буває в наявності...
щодо кешбоксу - в одному відомому фін. чаті в тг було анонсовано, що 3 місяці компанії невигідні, тому мін. тепер 6 місяців

щодо бонусу - "Срок проведения Акции - Акция бессрочная."
https://docs.google.com/document/d/1oGS ... q8Fo/edit#
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:47

greenozon

Дуже дякую!

P.S. Перезвонили с Минфин, бонуса по Simple Invest нет.
Electron
 
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  #<1 ... 6789
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