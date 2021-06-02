Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

УВАГА
Грошик - лише 1 міс і макс сума 1000 грн!
зате кількість - необмежена
|
|
|
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16
Поточні ставки і пропозиції
УВАГА
Грошик - лише 1 міс і макс сума 1000 грн!
зате кількість - необмежена
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:58
Додано: Суб 29 тра, 2021 15:58
Новинка - появився Грошик на 3 міс
18%
макс сума ~75К
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:26
АКЦІЯ
З 01.06. по 15.06. при оформленні вкладу у права вимоги від МФО CASHBOX, які ви розмістите через Simple Invest, «Мінфін» дарує додатково до +1,5% річних:
● +1,5% при інвестуванні строком у 12 місяців;
● +1% при інвестуванні строком у 6 місяців.
У підсумку на вкладі можна заробити від 20 до 21,5% річних.
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:50
Инвестирую с Simple invest с начала этого года (хотя деньги закинул за несколько месяцев до этого). Полет нормальный, проценты приходят четко в указанный день в 00 часов 00 минут Пол года продолжаю продлевать вклады.
Сегодня, кстати, сервису исполняется год. За это время подключилось 425 инвесторов. Негативных комментариев не видел, так что наверное имеет смысл увеличивать суммы Как по мне, хороший аналог европейским p2p lending платформам
|