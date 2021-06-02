RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16

Поточні ставки і пропозиції
https://prnt.sc/12tz8sa

УВАГА
Грошик - лише 1 міс і макс сума 1000 грн!
зате кількість - необмежена :)
greenozon
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:58

  Искатель написав:Специально проверил: уже опять есть "Грошик" на 1 и 3 месяца, если кому надо.



Пока все работает.
Открывал три тестовые вклада - 1, 3, 6 месяцев. Вчера закончился вклад на месяц, закрыл, сегодня уже получил деньги на карту.
Electron
 
Повідомлень: 368
З нами з: 01.04.14
Подякував: 236 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 15:58

  greenozon написав:Поточні ставки і пропозиції
https://prnt.sc/12tz8sa

УВАГА
Грошик - лише 1 міс і макс сума 1000 грн!
зате кількість - необмежена :)


Новинка - появився Грошик на 3 міс
18%
макс сума ~75К
greenozon
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:26

АКЦІЯ


З 01.06. по 15.06. при оформленні вкладу у права вимоги від МФО CASHBOX, які ви розмістите через Simple Invest, «Мінфін» дарує додатково до +1,5% річних:

● +1,5% при інвестуванні строком у 12 місяців;
● +1% при інвестуванні строком у 6 місяців.

У підсумку на вкладі можна заробити від 20 до 21,5% річних.

https://minfin.com.ua/ua/bonus/highly_p ... nlayn-mfo/

https://docs.google.com/document/d/1j5M ... jI63M/edit
greenozon
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:50

Инвестирую с Simple invest с начала этого года (хотя деньги закинул за несколько месяцев до этого). Полет нормальный, проценты приходят четко в указанный день в 00 часов 00 минут :D Пол года продолжаю продлевать вклады.

Сегодня, кстати, сервису исполняется год. За это время подключилось 425 инвесторов. Негативных комментариев не видел, так что наверное имеет смысл увеличивать суммы :) Как по мне, хороший аналог европейским p2p lending платформам
dmytro_vasylenko_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заработок на инвестициях в лизинг с «Геткар Лизинг» – 10% го
rationalism » П'ят 26 лют, 2021 12:27
0 15771
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лют, 2021 12:27
rationalism

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32822)
03.06.2021 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.