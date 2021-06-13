Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

УВАГА
Грошик - лише 1 міс і макс сума 1000 грн!
зате кількість - необмежена
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16
Поточні ставки і пропозиції
УВАГА
Грошик - лише 1 міс і макс сума 1000 грн!
зате кількість - необмежена
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:58
Додано: Суб 29 тра, 2021 15:58
Новинка - появився Грошик на 3 міс
18%
макс сума ~75К
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:26
АКЦІЯ
З 01.06. по 15.06. при оформленні вкладу у права вимоги від МФО CASHBOX, які ви розмістите через Simple Invest, «Мінфін» дарує додатково до +1,5% річних:
● +1,5% при інвестуванні строком у 12 місяців;
● +1% при інвестуванні строком у 6 місяців.
У підсумку на вкладі можна заробити від 20 до 21,5% річних.
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:50
Инвестирую с Simple invest с начала этого года (хотя деньги закинул за несколько месяцев до этого). Полет нормальный, проценты приходят четко в указанный день в 00 часов 00 минут Пол года продолжаю продлевать вклады.
Сегодня, кстати, сервису исполняется год. За это время подключилось 425 инвесторов. Негативных комментариев не видел, так что наверное имеет смысл увеличивать суммы Как по мне, хороший аналог европейским p2p lending платформам
Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:54
Ребята, когда ж вы наконец приложуху запилите? Да, работает веб версия окейно, но в духе времени нужно быть и развиваться и в этом направлении, а то больше чем положила вам не положу))) Надеюсь намек понимаете. Всем Мира и Процветания!
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:12
Сервис нормальный, но: чего мучится мне каждый раз выводя деньги? Сделайте так чтоб можно было автоматически себе на счет деньги получать. Было бы в 1000000 раз приятней с вами работать. А то заходи, вводи, подтверждай, жди. А хочется : бам и СМС у меня на счету денежки мои и доход и красота. Считайте моим женским капризом;))
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:52
11 июня не смог открыть новый вклад, т.к. не работало пополнение с карты. Причем пробовал с разных карт - не получалось. Причина неизвестна.
Поддержка сказала: "Передали техотделу".
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:06
заплатіть від 20 до 30 К валюти і будете мати дух врємєні
норм. веб версія на компі, чого більше бажати
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