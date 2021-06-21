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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:14

Пользуюсь Симпл Инвестом около года, работает стабильно, % свои получаю, правда глубоко не вникала в Договор. Может есть тут юристы чтоб прокоментировали качество договора и нормальность его подписания кодом из смс-ки. Буду признательна, так как думаю чуть добавить денег и теперь сомневаюсь, так как я не юристка.
Olga 25
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:54

Привет всем коллегам, искателям где урвать!!!!!!!!! У них в схеме есть товар - права требования. Напишите, кому-то они передавали именно права требования, или со всеми расходятся деньгами как и обещают???
Марина К
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.01.18
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